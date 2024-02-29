Tropikal kıyılarda oluyordu, Bursa'da ortaya çıktı: Denizin rengi değişti, masmavi parlıyor

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Büyüleyici ışıklar dünyanın pek çok Tropikal kıyısında görülse de en doğru adres, Yeni Zelanda... Ülkede biyolüminesans öyle popüler ki bir kare görüntü için saatlerce eli deklanşörde bekleyen ‘biyolüminesans avcıları’ olarak adlandırılan insanlar var.