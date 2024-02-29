Tropikal kıyılarda oluyordu, Bursa'da ortaya çıktı: Denizin rengi değişti, masmavi parlıyor

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü çevredekilerin dikkatini çekti.
Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü çevredekilerin dikkatini çekti.
Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü. Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.
Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü. Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.
Denizden yayılan bu parlak mavi ışık, ‘biyolüminesans’ olarak adlandırılan biyolojik bir tepkime… Fitoplanktonlar rahatsız edildiklerinde, korktuklarında diğer canlıları kendilerinden uzak tutmak için parlak mavi bir ışık yayarlar. Okyanusta yaşayan bazı balık, ahtapot, karides, denizanası, denizyıldızı, alg ve köpekbalığı türleri, biyolüminesans özelliğine sahip.
Denizden yayılan bu parlak mavi ışık, ‘biyolüminesans’ olarak adlandırılan biyolojik bir tepkime… Fitoplanktonlar rahatsız edildiklerinde, korktuklarında diğer canlıları kendilerinden uzak tutmak için parlak mavi bir ışık yayarlar. Okyanusta yaşayan bazı balık, ahtapot, karides, denizanası, denizyıldızı, alg ve köpekbalığı türleri, biyolüminesans özelliğine sahip.
Bu canlılar, lusiferin (pigment) ile lusiferaz (enzim) kimyasalları üretiyor. Bu kimyasallardan lusiferin, oksijenle tepkimeye girerek ışık üretirken lusiferaz ise bu tepkimeyi hızlandırıcı bir görev üstleniyor. Böylelikle vücutlarının içindeki kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak enerjiden ışık ortaya çıkıyor.
Bu canlılar, lusiferin (pigment) ile lusiferaz (enzim) kimyasalları üretiyor. Bu kimyasallardan lusiferin, oksijenle tepkimeye girerek ışık üretirken lusiferaz ise bu tepkimeyi hızlandırıcı bir görev üstleniyor. Böylelikle vücutlarının içindeki kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak enerjiden ışık ortaya çıkıyor.
Büyüleyici ışıklar dünyanın pek çok Tropikal kıyısında görülse de en doğru adres, Yeni Zelanda... Ülkede biyolüminesans öyle popüler ki bir kare görüntü için saatlerce eli deklanşörde bekleyen ‘biyolüminesans avcıları’ olarak adlandırılan insanlar var.
Büyüleyici ışıklar dünyanın pek çok Tropikal kıyısında görülse de en doğru adres, Yeni Zelanda... Ülkede biyolüminesans öyle popüler ki bir kare görüntü için saatlerce eli deklanşörde bekleyen ‘biyolüminesans avcıları’ olarak adlandırılan insanlar var.