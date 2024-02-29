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Tropikal kıyılarda oluyordu, Bursa'da ortaya çıktı: Denizin rengi değişti, masmavi parlıyor
Tropikal kıyılarda oluyordu, Bursa'da ortaya çıktı: Denizin rengi değişti, masmavi parlıyor
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Bursa kıyılarında, planktonların artmasıyla Marmara Denizi'nin suları geceleyin mavi renkte parlıyor. Peki, bu görsel şölen yaratan renk değişimi neden... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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mavi, bursa, tropikal bölgeler, sahil, ışık, mavi ışık, ışık patlaması, ışık gösterisi, mudanya, deniz, sahil, фото
mavi, bursa, tropikal bölgeler, sahil, ışık, mavi ışık, ışık patlaması, ışık gösterisi, mudanya, deniz, sahil, фото

Tropikal kıyılarda oluyordu, Bursa'da ortaya çıktı: Denizin rengi değişti, masmavi parlıyor

09:06 29.02.2024 (güncellendi: 09:19 29.02.2024)
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Bursa kıyılarında, planktonların artmasıyla Marmara Denizi'nin suları geceleyin mavi renkte parlıyor. Peki, bu görsel şölen yaratan renk değişimi neden kaynaklanıyor?
© AA / Sergen Sezgin

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü çevredekilerin dikkatini çekti.

Marmara Denizi&#x27;nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü çevredekilerin dikkatini çekti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Sergen Sezgin

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü çevredekilerin dikkatini çekti.

© AA / Sergen Sezgin

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü. Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü. Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Sergen Sezgin

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü. Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

© AA / Sergen Sezgin

Denizden yayılan bu parlak mavi ışık, ‘biyolüminesans’ olarak adlandırılan biyolojik bir tepkime… Fitoplanktonlar rahatsız edildiklerinde, korktuklarında diğer canlıları kendilerinden uzak tutmak için parlak mavi bir ışık yayarlar. Okyanusta yaşayan bazı balık, ahtapot, karides, denizanası, denizyıldızı, alg ve köpekbalığı türleri, biyolüminesans özelliğine sahip.

Denizden yayılan bu parlak mavi ışık, ‘biyolüminesans’ olarak adlandırılan biyolojik bir tepkime… Fitoplanktonlar rahatsız edildiklerinde, korktuklarında diğer canlıları kendilerinden uzak tutmak için parlak mavi bir ışık yayarlar. Okyanusta yaşayan bazı balık, ahtapot, karides, denizanası, denizyıldızı, alg ve köpekbalığı türleri, biyolüminesans özelliğine sahip. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Sergen Sezgin

Denizden yayılan bu parlak mavi ışık, ‘biyolüminesans’ olarak adlandırılan biyolojik bir tepkime… Fitoplanktonlar rahatsız edildiklerinde, korktuklarında diğer canlıları kendilerinden uzak tutmak için parlak mavi bir ışık yayarlar. Okyanusta yaşayan bazı balık, ahtapot, karides, denizanası, denizyıldızı, alg ve köpekbalığı türleri, biyolüminesans özelliğine sahip.

© AA / Sergen Sezgin

Bu canlılar, lusiferin (pigment) ile lusiferaz (enzim) kimyasalları üretiyor. Bu kimyasallardan lusiferin, oksijenle tepkimeye girerek ışık üretirken lusiferaz ise bu tepkimeyi hızlandırıcı bir görev üstleniyor. Böylelikle vücutlarının içindeki kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak enerjiden ışık ortaya çıkıyor.

Bu canlılar, lusiferin (pigment) ile lusiferaz (enzim) kimyasalları üretiyor. Bu kimyasallardan lusiferin, oksijenle tepkimeye girerek ışık üretirken lusiferaz ise bu tepkimeyi hızlandırıcı bir görev üstleniyor. Böylelikle vücutlarının içindeki kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak enerjiden ışık ortaya çıkıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Sergen Sezgin

Bu canlılar, lusiferin (pigment) ile lusiferaz (enzim) kimyasalları üretiyor. Bu kimyasallardan lusiferin, oksijenle tepkimeye girerek ışık üretirken lusiferaz ise bu tepkimeyi hızlandırıcı bir görev üstleniyor. Böylelikle vücutlarının içindeki kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak enerjiden ışık ortaya çıkıyor.

© AA / Sergen Sezgin

Büyüleyici ışıklar dünyanın pek çok Tropikal kıyısında görülse de en doğru adres, Yeni Zelanda... Ülkede biyolüminesans öyle popüler ki bir kare görüntü için saatlerce eli deklanşörde bekleyen ‘biyolüminesans avcıları’ olarak adlandırılan insanlar var.

Büyüleyici ışıklar dünyanın pek çok Tropikal kıyısında görülse de en doğru adres, Yeni Zelanda... Ülkede biyolüminesans öyle popüler ki bir kare görüntü için saatlerce eli deklanşörde bekleyen ‘biyolüminesans avcıları’ olarak adlandırılan insanlar var. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Sergen Sezgin

Büyüleyici ışıklar dünyanın pek çok Tropikal kıyısında görülse de en doğru adres, Yeni Zelanda... Ülkede biyolüminesans öyle popüler ki bir kare görüntü için saatlerce eli deklanşörde bekleyen ‘biyolüminesans avcıları’ olarak adlandırılan insanlar var.

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