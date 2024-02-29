https://sputniknews.com.tr/20240229/tbmm-genel-kurulunda-el-hareketi-tartismasi-1081198221.html
TBMM Genel Kurulu'nda 'el hareketi' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'el hareketi' tartışması
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda CHP, AK Parti Milletvekili Fatma Öncüi DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'ın , kendisine yönelik, bir kadına yakışmayan... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T00:29+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partinin "kadına yönelik şiddet" ile ilgili grup önerisi görüşüldü.AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, DEM Parti'nin grup önerisi üzerinde kürsüden söz aldığı esnada, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'ın, kendisine yönelik, bir kadına yakışmayan harekette bulunduğunu söyledi. Öncü, Doğan hakkında işlem yapılmasını istedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da "Görüntüleri inceleyeceğim ona göre bir karar vereceğiz" dedi.Bozdağ: Herhangi bir görüntü, kayıt söz konusu değilDEM Parti'nin grup önerisi üzerinde konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, iddia edilen hareketi divan üyelerinin görmediğini belirtti. Bozdağ, "TRT'nin ve Meclis TV'nin kayıtlarını incelediğimizde de herhangi bir görüntü, kayıt söz konusu değil. Bu nedenle herhangi bir işlem yapma imkanımız bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da yerinden söz alarak kadın cinayetlerinin konuşulduğu esnada DEM Parti'li kadın milletvekilinin kendi milletvekillerine yönelik, "bir erkeğin bile yapmaktan hicap duyacağı" davranışı tüm milletvekillerinin gördüğünü söyledi. Yenşehirlioğlu, "Meclisin kameraları sabittir görmemiş olabilir ama bu hareketin yapılmasını yok sayamayız. Özür dilemesi gerekir" dedi. DEM Parti'li Doğan ise Öncü'ye yönelik bir hareketinin söz konusu olmadığını söyledi.Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda DEM Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20240221/saglik-alaninda-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1080974316.html
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tbmm, dem parti, dem parti, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tbmm genel kurulu, bekir bozdağ
tbmm, dem parti, dem parti, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tbmm genel kurulu, bekir bozdağ
TBMM Genel Kurulu'nda 'el hareketi' tartışması
00:29 29.02.2024 (güncellendi: 00:31 29.02.2024)
TBMM Genel Kurulu'nda CHP, AK Parti Milletvekili Fatma Öncüi DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'ın , kendisine yönelik, bir kadına yakışmayan harekette bulunduğunu söyledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ "TRT'nin ve Meclis TV'nin kayıtlarını incelediğimizde de herhangi bir görüntü, kayıt söz konusu değil" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partinin "kadına yönelik şiddet" ile ilgili grup önerisi görüşüldü.
AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, DEM Parti'nin grup önerisi üzerinde kürsüden söz aldığı esnada, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'ın, kendisine yönelik, bir kadına yakışmayan harekette bulunduğunu söyledi. Öncü, Doğan hakkında işlem yapılmasını istedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da "Görüntüleri inceleyeceğim ona göre bir karar vereceğiz" dedi.
Bozdağ: Herhangi bir görüntü, kayıt söz konusu değil
DEM Parti'nin grup önerisi üzerinde konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, iddia edilen hareketi divan üyelerinin görmediğini belirtti. Bozdağ, "TRT'nin ve Meclis TV'nin kayıtlarını incelediğimizde de herhangi bir görüntü, kayıt söz konusu değil. Bu nedenle herhangi bir işlem yapma imkanımız bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da yerinden söz alarak kadın cinayetlerinin konuşulduğu esnada DEM Parti'li kadın milletvekilinin kendi milletvekillerine yönelik, "bir erkeğin bile yapmaktan hicap duyacağı" davranışı tüm milletvekillerinin gördüğünü söyledi. Yenşehirlioğlu, "Meclisin kameraları sabittir görmemiş olabilir ama bu hareketin yapılmasını yok sayamayız. Özür dilemesi gerekir" dedi. DEM Parti'li Doğan ise Öncü'ye yönelik bir hareketinin söz konusu olmadığını söyledi.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda DEM Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.