https://sputniknews.com.tr/20240229/sokak-roportajinda-bak-vallahi-155i-ararim-demisti-bu-kez-sahtekar-gel-karakola-gidiyoruz-dedi-1081225502.html
Sokak röportajında 'Bak vallahi 155'i ararım demişti: Bu kez 'Sahtekar, gel karakola gidiyoruz' dedi
Sokak röportajında 'Bak vallahi 155'i ararım demişti: Bu kez 'Sahtekar, gel karakola gidiyoruz' dedi
Sputnik Türkiye
Sokak röportajında "Bak vallahi 155'i ararım" sözleriyle ünlenen Süleyman Çakır, 31 Mart seçimleri öncesi yine yaptığı sokak röportajıyla bu kez tartıştığı... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T16:28+0300
2024-02-29T16:28+0300
2024-02-29T16:29+0300
yaşam
süleyman çakır
sokak röportajı
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''Bak vallahi 155'i ararım'' sözleriyle sosyal medyada paylaşılan videoyla tanınan Süleyman Çakır, Youtube'da yayın yapan bir kanalda yaptığı yeni röportajda söylediği sözler yeniden viral oldu.Çakır, tartıştığı kişiye 'Sahtekar gel karakola gidiyoruz' dedi.Ardından telefonla aradığı kişiye 'Burada bir hain var, bir cellat var, kaçmadan gel buraya' sözleriyle yardım istedi.
https://sputniknews.com.tr/20180821/suleyman-cakir-dolar-hakkimda-konustu-1034850446.html
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süleyman çakır, sokak röportajı
süleyman çakır, sokak röportajı
Sokak röportajında 'Bak vallahi 155'i ararım demişti: Bu kez 'Sahtekar, gel karakola gidiyoruz' dedi
16:28 29.02.2024 (güncellendi: 16:29 29.02.2024)
Sokak röportajında "Bak vallahi 155'i ararım" sözleriyle ünlenen Süleyman Çakır, 31 Mart seçimleri öncesi yine yaptığı sokak röportajıyla bu kez tartıştığı kişiye ''Sahtekar, gel karakola gidiyoruz'' dedi.
''Bak vallahi 155'i ararım'' sözleriyle sosyal medyada paylaşılan videoyla tanınan Süleyman Çakır, Youtube'da yayın yapan bir kanalda yaptığı yeni röportajda söylediği sözler yeniden viral oldu.
Çakır, tartıştığı kişiye 'Sahtekar gel karakola gidiyoruz' dedi.
Ardından telefonla aradığı kişiye 'Burada bir hain var, bir cellat var, kaçmadan gel buraya' sözleriyle yardım istedi.