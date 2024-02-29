https://sputniknews.com.tr/20240229/sokak-roportajinda-bak-vallahi-155i-ararim-demisti-bu-kez-sahtekar-gel-karakola-gidiyoruz-dedi-1081225502.html

Sokak röportajında 'Bak vallahi 155'i ararım demişti: Bu kez 'Sahtekar, gel karakola gidiyoruz' dedi

Sokak röportajında 'Bak vallahi 155'i ararım demişti: Bu kez 'Sahtekar, gel karakola gidiyoruz' dedi

Sputnik Türkiye

Sokak röportajında "Bak vallahi 155'i ararım" sözleriyle ünlenen Süleyman Çakır, 31 Mart seçimleri öncesi yine yaptığı sokak röportajıyla bu kez tartıştığı... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T16:28+0300

2024-02-29T16:28+0300

2024-02-29T16:29+0300

yaşam

süleyman çakır

sokak röportajı

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''Bak vallahi 155'i ararım'' sözleriyle sosyal medyada paylaşılan videoyla tanınan Süleyman Çakır, Youtube'da yayın yapan bir kanalda yaptığı yeni röportajda söylediği sözler yeniden viral oldu.Çakır, tartıştığı kişiye 'Sahtekar gel karakola gidiyoruz' dedi.Ardından telefonla aradığı kişiye 'Burada bir hain var, bir cellat var, kaçmadan gel buraya' sözleriyle yardım istedi.

https://sputniknews.com.tr/20180821/suleyman-cakir-dolar-hakkimda-konustu-1034850446.html

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Sputnik Türkiye

süleyman çakır, sokak röportajı