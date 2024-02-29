https://sputniknews.com.tr/20240229/rusyanin-kursk-bolgesinde-ukrayna-ihasi-engellendi-1081208143.html
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında yer alan Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğu belirtildi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T10:28+0300
2024-02-29T10:28+0300
2024-02-29T10:28+0300
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ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
rusya
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
hava savunma
hava savunma sistemi
herson
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma araçları, Ukrayna İHA’sını Kursk Bölgesi’nde imha etti” bilgisine yer verildi.Ukrayna ordusundan itiraf: Herson’da sabotaj grubumuz yok edildiUkrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Güçleri, Herson Bölgesi’nde bir sabotaj grubunun yok edildiğini itiraf etti.Özel Harekat Güçleri’nin Telegram paylaşımında, Herson Bölgesi’nde kaybettikleri askerlerin 73. Deniz Özel Harekat Merkezi’ne bağlı olduğu belirtildi. Kaç askerin kaybedildiğine dair bilgi verilmedi.Daha önce Zaporojye bölgesinde faaliyet gösteren ‘Rusya’yla Beraberiz’ hareketinin lideri Vladimir Rogov, Rus askerlerin, Herson Bölgesi’nin güneyindeki Tendrivsʹka Kosa yarımadasına indirme yapmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubunu etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, hava savunma, hava savunma sistemi, herson
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın batısında Ukrayna sınırında yer alan Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma araçları, Ukrayna İHA’sını Kursk Bölgesi’nde imha etti” bilgisine yer verildi.
Ukrayna ordusundan itiraf: Herson’da sabotaj grubumuz yok edildi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Güçleri, Herson Bölgesi’nde bir sabotaj grubunun yok edildiğini itiraf etti.
Özel Harekat Güçleri’nin Telegram paylaşımında, Herson Bölgesi’nde kaybettikleri askerlerin 73. Deniz Özel Harekat Merkezi’ne bağlı olduğu belirtildi. Kaç askerin kaybedildiğine dair bilgi verilmedi.
Daha önce Zaporojye bölgesinde faaliyet gösteren ‘Rusya’yla Beraberiz’ hareketinin lideri Vladimir Rogov, Rus askerlerin, Herson Bölgesi’nin
güneyindeki Tendrivsʹka Kosa yarımadasına indirme yapmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubunu etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.