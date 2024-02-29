https://sputniknews.com.tr/20240229/rusya-ukraynanin-bati-ulkeleriyle-yaptigi-anlasmalar-hicbir-sey-degistirmez-1081206590.html

Rusya: Ukrayna’nın Batı ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar hiçbir şey değiştirmez

Rusya: Ukrayna’nın Batı ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar hiçbir şey değiştirmez

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Batı ülkeleriyle yaptığı güvenlik anlaşmalarının esasen hiçbir şeyi değiştirmediğini ve sadece... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T10:04+0300

2024-02-29T10:04+0300

2024-02-29T10:04+0300

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Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, “Kiev’in İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, İtalya ve Danimarka dahil bazı Avrupa ülkeleriyle imzaladığı güvenlik alanındaki işbirliği anlaşmaları şimdiden Ukrayna’da ‘güvenlik garantisi’ olarak adlandırıldı, oysa tüm bu belgelerde ‘garantinin’ adı geçmiyor ve bu belgeler esasen hiçbir şey değiştirmiyor” ifadesini kullandı.Rus diplomata göre, bu belgelerde sadece çoktandır uygulanan şey, yani Kiev rejimine geniş çaplı askeri teknik ve mali yardımın sürdürülmesi yasallaştırılırken, örnek olarak böyle bir anlaşma kapsamında Almanya’nın 2024’te Ukrayna'ya 7 milyar ve sonra her yıl 6 milyar euro tahsis etme planıyla Paris’in de bu yıl 3 milyar euro vereceğini dile getiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Batı ülkelerinin temsilcilerinin bile bu belgeler için “boş ve zorunlu olmayan” nitelendirmesinde bulunduğunu dile getiren Bakanlık Sözcüsü, “İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya ve Ukrayna arasındaki güvenlik garantileri anlaşmasının siyasi ve sembolik olduğunu ve yasal geçerliliği olmayacağını vurguladı” diye anımsattı.Batı’nın ‘garanti’ tanımını uzun zaman önce gözden düşürdüğüne işaret eden Zaharova, bu konuda şu yorumda bulundu:‘Almanya ve Fransa ile ilişkiler dipte’Rusya-Almanya ve Rusya-Fransa ilişkilerine de değinen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu konuyla ilgili değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:Yakın zamanda konuşan Zaharova, Washington ve Londra'nın, G7'deki müttefikleri Almanya, İtalya, Fransa ve Japonya'yı Rusya karşıtı çizgilerine destek sağlamak amacıyla ‘kullanışlı aptallar’ olarak gördüğünü söylemişti.G7 liderlerinin, Ukrayna'ya ‘sarsılmaz’ desteklerini teyit ettiği ortak bildiri hakkında değerlendirmelerde bulunan Zaharova, “Her şeyden önce Anglosaksonların çabalarıyla G7, Batı'nın Rusya'ya ve birbirleriyle meşru ilişkiler geliştirmek isteyen diğer bağımsız devletlere karşı mücadelesinin bir tür karargâhına dönüştürüldü. Aynı zamanda Washington ve Londra, Berlin, Tokyo, Paris ve Roma gibi diğer G7 üyelerini, Rusya karşıtı çizgilerine destek sağlamak için 'kullanışlı aptallar' olarak görerek yararlanmakta” ifadelerini kullandı.

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