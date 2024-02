https://sputniknews.com.tr/20240229/rusya-savunma-bakani-soygu-her-turlu-dusmanin-karsisinda-duracak-guce-sahibiz-1081233522.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Her türlü düşmanın karşısında duracak güce sahibiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova’nın sahip olduğu silahların Batı’ya Rusya ile uğraşmamanın daha iyi olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtti. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis’te gerçekleştirdiği konuşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şoygu, Moskova’nın sahip olduğu silahların Batı’ya Rusya ile uğraşmamanın daha iyi olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.Batı’da uzaya nükleer silahların konuşlandırılması ve güya Rusya’dan gelen tehditler hakkında ‘son zamanlarda pek çok saçmalığın dile getirildiğine’ dikkat çeken Şoygu, ancak Rusya’nın sahip olduğu silahların Batı’ya Moskova ile uğraşmaması gerektiğini bilmesi için gerekli olduğunun altını çizdi.Şoygu, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde ise bugün Rusya’nın, topraklarına saldıracak herhangi bir düşmanın karşısında duracak her şeye sahip olduğunun altını çizdi.Zarubin’in Telegram kanalından yayınladığı videoda Şoygu, “Rusya, topraklarımıza saldıracak olan her türlü düşmanın karşısında duracak her şeye sahip” vurgusunu yaptı.

