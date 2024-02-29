https://sputniknews.com.tr/20240229/paul-pogba-4-yil-futboldan-men-edildi-1081227823.html
Paul Pogba 4 yıl futboldan men edildi
Paul Pogba 4 yıl futboldan men edildi
Sputnik Türkiye
Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T17:30+0300
2024-02-29T17:30+0300
2024-02-29T17:30+0300
spor
paul pogba
juventus
italya
futbol
italya 1. futbol ligi (serie a)
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İtalyan ekibi Juventus'un Serie A'da Ağustos 2023'te Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkan Fransız futbolcu Paul Pogba'nın hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, doping testleri pozitif çıkan Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verdi.30 yaşındaki Pogba'nın Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkmış ve geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı.Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor.
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paul pogba, juventus, italya, futbol, italya 1. futbol ligi (serie a)
paul pogba, juventus, italya, futbol, italya 1. futbol ligi (serie a)
Paul Pogba 4 yıl futboldan men edildi
Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı.
İtalyan ekibi Juventus'un Serie A'da Ağustos 2023'te Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkan Fransız futbolcu Paul Pogba'nın hakkında açılan soruşturma tamamlandı.
Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, doping testleri pozitif çıkan Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verdi.
30 yaşındaki Pogba'nın Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkmış ve geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı.
Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor.