https://sputniknews.com.tr/20240229/paul-pogba-4-yil-futboldan-men-edildi-1081227823.html

Paul Pogba 4 yıl futboldan men edildi

Paul Pogba 4 yıl futboldan men edildi

Sputnik Türkiye

Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T17:30+0300

2024-02-29T17:30+0300

2024-02-29T17:30+0300

spor

paul pogba

juventus

italya

futbol

italya 1. futbol ligi (serie a)

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İtalyan ekibi Juventus'un Serie A'da Ağustos 2023'te Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkan Fransız futbolcu Paul Pogba'nın hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, doping testleri pozitif çıkan Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verdi.30 yaşındaki Pogba'nın Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkmış ve geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı.Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor.

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Sputnik Türkiye

paul pogba, juventus, italya, futbol, italya 1. futbol ligi (serie a)