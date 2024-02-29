https://sputniknews.com.tr/20240229/naci-gorur-uyardi-cok-buyuk-bir-kisminin-oturdugu-zemin-saglam-degil-1081238702.html

Naci Görür uyardı: 'Çok büyük bir kısmının oturduğu zemin sağlam değil'

Naci Görür uyardı: 'Çok büyük bir kısmının oturduğu zemin sağlam değil'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Naci Görür, 'Deprem Dirençli Antalya' konulu konuşmasında "Antalya'nın çok büyük bir kısmının oturduğu zemin sağlam değil. Özellikle Antalya'nın doğu... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T22:35+0300

2024-02-29T22:35+0300

2024-02-29T22:36+0300

naci görür

türkiye

antalya

deprem

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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Anttalks etkinliğinde konuşma gerçekleştirdi.Türkiye'deki deprem riskini yok saymanın mümkün olmadığını vurgulayan Görür, her kentin depreme dirençli hale getirilmesinin önemini dile getirdi.Türkiye coğrafyasının içinde 4 levhanın bulunduğunun altını çizen Görür şunları söyledi:6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kaybına dikkati çeken Görür, bu kapsamda merkezi ve yerel yönetimler kadar halkın da bilinçli olması gerektiğini söyledi.Antalya'nın karasal nitelikli kireç taşlarından ve alüvyon dolgularından oluşan bir zemine kurulu olduğunu belirten Görür, "Antalya'nın çok büyük bir kısmının oturduğu zemin sağlam değil. Özellikle Antalya'nın doğu kısmı kesimlerinde alüvyonlar oldukça yaygın. Çünkü kuzeyden dağlık yüksek yerlerden çok sayıda akarsu körfeze geliyor. Bu akarsular önemli miktarda alüvyonları körfeze depoluyorlar. Dolayısıyla körfezin kara kısmı, Antalya'nın oturduğu yerlerde bu dolgulardan oluşuyor" dedi.'Doğu kısım çok hasar alabilir'Görür, kentte bir deprem meydana gelmesi durumunda alüvyon zemin nedeniyle kentin doğu kısmının daha çok hasar alabileceğini vurguladı.Kentteki yapıların giderek yükselmeye başladığını dile getiren Görür, şunları söyledi:Neler yapılmalı?Görür, kentin depreme dayanıklı hale getirilmesi için mikro bölgelemeyle, fay analizi, risk analizi ve risk azaltma çalışmaları yapılması gerektiğinin altını çizdi.Belediyelerin Antalya'yı depreme dirençli yapacaksa halkın deprem kültürü, bilinci ve farkındalığı için çalışma yapması gerektiğini vurgulayan Görür, "Altyapı, yol köprü, kanalizasyon, içme suyu şebekesi gibi bütün bunları deprem gelmeden şimdiden inceleyecek. Bunlar deprem dirençli mi inceleyecek. Dayanamayacakları dayanıklı hale getirmesi lazım. Deprem en büyük çevre felaketidir. Çevreyi depreme kurban etmeyecek yatırımlar yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Görür, beklenen İstanbul depreminde Marmara Bölgesi'ndeki sanayinin oldukça etkileneceğini bunun gerekli altyapı sağlanarak Anadolu'ya taşınması gerektiğini dile getirdi.Öte yandan Görür, Tunceli, Pülümür, Bingöl yöresinin deprem riskine karşı dikkatli olması gerektiğini, ayrıca 6 Şubat depremlerinin Adana havzasına saçaklanan faylara stres yüklemiş olabileceğini aktardı.

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