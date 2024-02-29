MSB: F-16 tedarikine ilişkin ABD'den gelen kabul mektubu bakanlığımıza ulaştı

© AFP 2023 / AXEL HEIMKEN Türk F-16 © AFP 2023 / AXEL HEIMKEN

Ayrıntılar geliyor

MSB, 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79'unun ise modernizasyonu, mühimmat ve teçhizatı içeren talebe ilişkin ABD'den "Taslak Teklif ve Kabul Mektubu" Bakanlığımıza ulaştı açıklamasında bulundu.