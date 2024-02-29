https://sputniknews.com.tr/20240229/msb-f-16-tedarikine-iliskin-abdden-gelen-kabul-mektubu-bakanligimiza-ulasti-1081213352.html
MSB: F-16 tedarikine ilişkin ABD'den gelen kabul mektubu bakanlığımıza ulaştı
MSB: F-16 tedarikine ilişkin ABD'den gelen kabul mektubu bakanlığımıza ulaştı
Sputnik Türkiye
MSB, 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79'unun ise modernizasyonu, mühimmat ve teçhizatı içeren talebe ilişkin ABD'den "Taslak Teklif ve Kabul Mektubu"... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb), abd
milli savunma bakanlığı (msb), abd
MSB: F-16 tedarikine ilişkin ABD'den gelen kabul mektubu bakanlığımıza ulaştı
12:05 29.02.2024 (güncellendi: 12:07 29.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
MSB, 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79'unun ise modernizasyonu, mühimmat ve teçhizatı içeren talebe ilişkin ABD'den "Taslak Teklif ve Kabul Mektubu" Bakanlığımıza ulaştı açıklamasında bulundu.