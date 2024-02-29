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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240229/konut-kredisinde-riskli-yapi-sahiplerine-kolaylik-1081218512.html
Konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık
Konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulamasında değişikliğe gitti.BDDK'den yapılan açıklamada, Kurulun internet sitesinde yer alan "Konut Kredilerine İlişkin 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Kurul Kararı"na ilişkin şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231223/bddk-baskani-kavcioglundan-kredi-cagrisi-1078801947.html
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konut, hasar, kredi
konut, hasar, kredi

Konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık

13:40 29.02.2024
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulamasında değişikliğe gitti.
BDDK'den yapılan açıklamada, Kurulun internet sitesinde yer alan "Konut Kredilerine İlişkin 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Kurul Kararı"na ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulaması ile 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen yüksek risk ağırlığı uygulanmasında yapılacak konut malikliği durumu değerlendirmesinde, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu tek bir konutun bulunması ve bu konutun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, söz konusu konutun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmamasına karar verilmiştir."
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
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BDDK Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi çağrısı
23 Aralık 2023, 00:30
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