https://sputniknews.com.tr/20240229/izmirde-hastanede-silah-sesleri-yukseldi-jandarma-tufekle-vuruldu-1081219699.html

İzmir’de hastanede silah sesleri yükseldi: Jandarma tüfekle vuruldu

İzmir’de hastanede silah sesleri yükseldi: Jandarma tüfekle vuruldu

Sputnik Türkiye

İzmir’de hastanede mahkum koğuşundaki nöbet değişimi sırasında tartıştıkları öğrenilen iki jandarma eri arasında çıkan kavgada bir asker, diğerini tüfekle... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T14:04+0300

2024-02-29T14:04+0300

2024-02-29T14:04+0300

türkiye

izmir

jandarma

silah

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İzmir'de hastanede mahkum koğuşundaki nöbet değişimi esnasında, 'tertipçilik' yüzünden tartıştıkları öğrenilen iki jandarma erinin kavgasında bir asker tüfekle vuruldu. Yaralanan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olay saat 08.00 sıralarında İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nöbet değişimi esnasında E.Y. ile üst devresi olduğu öğrenilen B.Ş. arasında tertipçilik konusuyla ilgili tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu B.Ş., alt devresi E.Y.'ye şiddet uygulamaya başlarken, E.Y. bir anda cinnet getirdi. Tüfeğini eline alan E.Y., etrafa rastgele üç el ateş etti. Duvardan sektiği öğrenilen mermilerden ikisi B.Ş.'ye isabet etti. Boynunu ve karın bölgesini sıyıran mermilerle yaralanan asker, durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi gördü.Yaralanan asker B.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, etrafa ateş açarak silah arkadaşını yaralayan E.Y., jandarma karakoluna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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izmir, jandarma, silah