https://sputniknews.com.tr/20240229/israilden-suriyeye-saldiri-hava-savunma-sistemleri-karsilik-verdi-1081201102.html

İsrail'den Suriye'ye saldırı: Hava savunma sistemleri karşılık verdi

İsrail'den Suriye'ye saldırı: Hava savunma sistemleri karşılık verdi

Sputnik Türkiye

Suriye hava savunma sistemlerinin başkent Şam çevresine İsrail tarafından düzenlenen saldırılarla karşılık verdiği bildirildi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T02:20+0300

2024-02-29T02:20+0300

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dünya

suriye

ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)

ortadoğu dörtlüsü

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresindeki bazı bölgelere saldırı düzenlediği belirtildi.Sputnik muhabiri, Suriye hava savunma sistemlerinin, İsrail'in Şam çevresindeki bazı bölgeleri hedef alan saldırılarına karşılık verdiğini aktardı. Muhabir, İsrail'e ait savaş uçaklarının çok sayıda füze fırlattığını belirterek, hava savunmasının bu füzelerin çoğunu engellediğini bildirdi.Şam'ın güneyindeki Yarmuk Kampı yakınlarında İsrail füzelerinden birinin düştüğü, bölgeye sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin gönderildiği aktarıldı.Suriye haber ajansı SANA'ya konuşan askeri bir kaynak, saldırıyla ilgili şu bigileri verdi:Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20210122/israilden-suriyeye-saldiri-hava-savunma-sistemleri-devrede-1043633450.html

suriye

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Sputnik Türkiye

suriye, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), ortadoğu dörtlüsü