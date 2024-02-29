https://sputniknews.com.tr/20240229/israilden-suriyeye-saldiri-hava-savunma-sistemleri-karsilik-verdi-1081201102.html
İsrail'den Suriye'ye saldırı: Hava savunma sistemleri karşılık verdi
İsrail'den Suriye'ye saldırı: Hava savunma sistemleri karşılık verdi
Sputnik Türkiye
Suriye hava savunma sistemlerinin başkent Şam çevresine İsrail tarafından düzenlenen saldırılarla karşılık verdiği bildirildi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T02:20+0300
2024-02-29T02:20+0300
2024-02-29T02:26+0300
dünya
suriye
ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)
ortadoğu dörtlüsü
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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresindeki bazı bölgelere saldırı düzenlediği belirtildi.Sputnik muhabiri, Suriye hava savunma sistemlerinin, İsrail'in Şam çevresindeki bazı bölgeleri hedef alan saldırılarına karşılık verdiğini aktardı. Muhabir, İsrail'e ait savaş uçaklarının çok sayıda füze fırlattığını belirterek, hava savunmasının bu füzelerin çoğunu engellediğini bildirdi.Şam'ın güneyindeki Yarmuk Kampı yakınlarında İsrail füzelerinden birinin düştüğü, bölgeye sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin gönderildiği aktarıldı.Suriye haber ajansı SANA'ya konuşan askeri bir kaynak, saldırıyla ilgili şu bigileri verdi:Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20210122/israilden-suriyeye-saldiri-hava-savunma-sistemleri-devrede-1043633450.html
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suriye, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), ortadoğu dörtlüsü
suriye, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), ortadoğu dörtlüsü
İsrail'den Suriye'ye saldırı: Hava savunma sistemleri karşılık verdi
02:20 29.02.2024 (güncellendi: 02:26 29.02.2024)
Suriye hava savunma sistemlerinin başkent Şam çevresine İsrail tarafından düzenlenen saldırılarla karşılık verdiği bildirildi.
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresindeki bazı bölgelere saldırı düzenlediği belirtildi.
Sputnik muhabiri, Suriye hava savunma sistemlerinin, İsrail'in Şam çevresindeki bazı bölgeleri hedef alan saldırılarına karşılık verdiğini aktardı. Muhabir, İsrail'e ait savaş uçaklarının çok sayıda füze fırlattığını belirterek, hava savunmasının bu füzelerin çoğunu engellediğini bildirdi.
Şam'ın güneyindeki Yarmuk Kampı yakınlarında İsrail füzelerinden birinin düştüğü, bölgeye sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin gönderildiği aktarıldı.
Suriye haber ajansı SANA'ya konuşan askeri bir kaynak, saldırıyla ilgili şu bigileri verdi:
"Bu akşam saat 21.35 sıralarında düşman İsrail, işgal altındaki Suriye Golan (Tepeleri) yönünden Şam kırsalındaki birçok noktayı hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Hava Savunma Sistemlerimiz, düşmanın füzelerine karşılık vererek çoğunu düşürdü. Sadece maddi kayıplar yaşandı."
Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.