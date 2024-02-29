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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240229/israil-ve-hizbullah-arasindaki-karsilikli-saldirilar-suruyor-1081220776.html
İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor
İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı saldırılar devam ediyor. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T14:49+0300
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israil- filistin çatışması
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in sınırdaki Cel el Alem mevziisinin ağır topçu atışlarıyla vurulduğu belirtilirken, İsrail ordusu ise çatışmalara ilişkin açıklamasında, savaş uçaklarının Hizbullah'ın Cebel el Blat bölgesindeki hedefini vurduğunu duyurdu.Lübnan'dan İsrail'in Adamit ve Şlomi yerleşim birimlerine yönelik bazı saldırıların gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Lübnan'dan gerçekleştirilen saldırıların kaynağının hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.İsrail ordusu radyosu da haberinde liman kenti Hayfa üzerinde tespit edilen havadaki hedefin başarılı bir şekilde imha edildiği ifade edildi. Haberde, vurulan cismin ne olduğu ve nereden fırlatıldığı bilgisi paylaşılmadı.Sonik patlamalar gerçekleştiLübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarının, Sur ve Nebatiye kenti semalarında ses hızını geçerek art arda sonik patlamaya neden olduğu belirtildi.Patlama kent sakinleri arasında büyük panik ve endişeye yol açtı.NNA başka bir haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Beyt Lif, Hunin ve Ramya beldeleri çevresini art arda bombaladığı kaydedildi.İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
https://sputniknews.com.tr/20240229/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-30-bini-asti-1081210179.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi

İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor

14:49 29.02.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Gazze Şeridi'nde
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı saldırılar devam ediyor.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in sınırdaki Cel el Alem mevziisinin ağır topçu atışlarıyla vurulduğu belirtilirken, İsrail ordusu ise çatışmalara ilişkin açıklamasında, savaş uçaklarının Hizbullah'ın Cebel el Blat bölgesindeki hedefini vurduğunu duyurdu.
Lübnan'dan İsrail'in Adamit ve Şlomi yerleşim birimlerine yönelik bazı saldırıların gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Lübnan'dan gerçekleştirilen saldırıların kaynağının hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.
İsrail ordusu radyosu da haberinde liman kenti Hayfa üzerinde tespit edilen havadaki hedefin başarılı bir şekilde imha edildiği ifade edildi. Haberde, vurulan cismin ne olduğu ve nereden fırlatıldığı bilgisi paylaşılmadı.

Sonik patlamalar gerçekleşti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarının, Sur ve Nebatiye kenti semalarında ses hızını geçerek art arda sonik patlamaya neden olduğu belirtildi.
Patlama kent sakinleri arasında büyük panik ve endişeye yol açtı.
NNA başka bir haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Beyt Lif, Hunin ve Ramya beldeleri çevresini art arda bombaladığı kaydedildi.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
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