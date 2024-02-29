https://sputniknews.com.tr/20240229/israil-ve-hizbullah-arasindaki-karsilikli-saldirilar-suruyor-1081220776.html

İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor

İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı saldırılar devam ediyor. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T14:49+0300

2024-02-29T14:49+0300

2024-02-29T14:49+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

hizbullah

lübnan

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in sınırdaki Cel el Alem mevziisinin ağır topçu atışlarıyla vurulduğu belirtilirken, İsrail ordusu ise çatışmalara ilişkin açıklamasında, savaş uçaklarının Hizbullah'ın Cebel el Blat bölgesindeki hedefini vurduğunu duyurdu.Lübnan'dan İsrail'in Adamit ve Şlomi yerleşim birimlerine yönelik bazı saldırıların gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Lübnan'dan gerçekleştirilen saldırıların kaynağının hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.İsrail ordusu radyosu da haberinde liman kenti Hayfa üzerinde tespit edilen havadaki hedefin başarılı bir şekilde imha edildiği ifade edildi. Haberde, vurulan cismin ne olduğu ve nereden fırlatıldığı bilgisi paylaşılmadı.Sonik patlamalar gerçekleştiLübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarının, Sur ve Nebatiye kenti semalarında ses hızını geçerek art arda sonik patlamaya neden olduğu belirtildi.Patlama kent sakinleri arasında büyük panik ve endişeye yol açtı.NNA başka bir haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Beyt Lif, Hunin ve Ramya beldeleri çevresini art arda bombaladığı kaydedildi.İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

https://sputniknews.com.tr/20240229/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-30-bini-asti-1081210179.html

israil

lübnan

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi