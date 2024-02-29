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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240229/finlandiyali-siyasetci-ukrayna-sagladigimiz-silahlari-rus-topraklarini-vurmak-icin-kullanabilir-1081201891.html
Finlandiyalı siyasetçi: Ukrayna sağladığımız silahları Rus topraklarını vurmak için kullanabilir
Finlandiyalı siyasetçi: Ukrayna sağladığımız silahları Rus topraklarını vurmak için kullanabilir
Sputnik Türkiye
Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jukka Kopra, ülkesinin Ukrayna'ya tedarik ettiği silahlara ilişkin, “Bildiğim kadarıyla Finlandiya bu tür... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T02:56+0300
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ukrayna krizi
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Finlandiya parlamentosu üyesi Jukka Kopra, Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarında kullanılmasını yasaklamadıklarını ifade etti.Finlandiya'da yayın yapan YLE Televizyonunun aktardığına göre, Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jukka Kopra, ülkesinin Ukrayna'ya silah tedarik ederken bunların Rusya topraklarında kullanılmasını yasaklamadığını söyledi.Kopra “Bildiğim kadarıyla Finlandiya bu tür kısıtlamalar getirmedi ve Ukrayna'nın bu silahları askeri hedeflere karşı ve Rusya topraklarında kullanma hakkına sahip olması gerekiyor” dedi.Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen ise, silah kullanımına ilişkin kısıtlamaların esas olarak Ukrayna'ya uzun menzilli silah sistemleri sağlayan ülkeler tarafından getirildiğini belirtti.Daha önce, Estonya Savunma Kuvvetleri Komutanı Andrus Merilo, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verilen silahların Kiev’in kendi toprakları saydığı bölgelerde kullanımına izin vermemesinin hata olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240229/fransa-basbakani-attal-fransiz-ordusu-ukrayna-sinirlarinin-guvenligini-saglayabilir-1081198773.html
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ukrayna, ukrayna krizi, finlandiya, jukka kopra, rusya

Finlandiyalı siyasetçi: Ukrayna sağladığımız silahları Rus topraklarını vurmak için kullanabilir

02:56 29.02.2024
© AA / Emil LeegunovUkrayna Rusya Belgorod füze saldırı
Ukrayna Rusya Belgorod füze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AA / Emil Leegunov
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Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jukka Kopra, ülkesinin Ukrayna'ya tedarik ettiği silahlara ilişkin, “Bildiğim kadarıyla Finlandiya bu tür kısıtlamalar getirmedi ve Ukrayna'nın bu silahları askeri hedeflere karşı ve Rusya topraklarında kullanma hakkına sahip olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Finlandiya parlamentosu üyesi Jukka Kopra, Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarında kullanılmasını yasaklamadıklarını ifade etti.
Finlandiya'da yayın yapan YLE Televizyonunun aktardığına göre, Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jukka Kopra, ülkesinin Ukrayna'ya silah tedarik ederken bunların Rusya topraklarında kullanılmasını yasaklamadığını söyledi.
Kopra “Bildiğim kadarıyla Finlandiya bu tür kısıtlamalar getirmedi ve Ukrayna'nın bu silahları askeri hedeflere karşı ve Rusya topraklarında kullanma hakkına sahip olması gerekiyor” dedi.
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen ise, silah kullanımına ilişkin kısıtlamaların esas olarak Ukrayna'ya uzun menzilli silah sistemleri sağlayan ülkeler tarafından getirildiğini belirtti.
Daha önce, Estonya Savunma Kuvvetleri Komutanı Andrus Merilo, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verilen silahların Kiev’in kendi toprakları saydığı bölgelerde kullanımına izin vermemesinin hata olduğunu ifade etmişti.
Gabriel Attal - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
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