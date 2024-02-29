https://sputniknews.com.tr/20240229/el-nino-gitti-la-nina-geliyor-yazin-rekor-kirilacak-1081212475.html

El Nino gitti, La Nina geliyor: Yazın rekor kırılacak

El Nino gitti, La Nina geliyor: Yazın rekor kırılacak

Sputnik Türkiye

Okyanuslardaki deniz yüzeyi sıcaklığı yazın yeni rekorların habercisi. Uzmanlar, geçen ocak ayında bütün okyanusların 21,1 santigrat dereceyle ağustos rekorunu... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T12:29+0300

2024-02-29T12:29+0300

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Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Tağıl, gittikçe artan iklim değişikliğinin etkilerinin günlük hayatta daha fazla hissedilmeye başladığını ifade etti.Deniz suyu sıcaklığının yaz aylarından beri ortalamanın altına düşmediğini belirten Tağıl, şöyle konuştu:Paris İklim Anlaşması ile küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmanın, mümkünse de 1,5 derecenin altında tutmanın amaçlandığını anımsatan Şermin Tağıl, sıcaklıklardaki 1 derecenin büyük risklere neden olabildiğini dile getirdi.Deniz yüzeyi sıcaklıklarının sınır değerine ulaşmak üzere olduğunu vurgulayan Tağıl, "Böyle giderse yazın hem deniz yüzeyi sıcaklıkları hem de kara sıcaklıkları Paris Anlaşması'yla öngörülen 1,5 santigrat derece sıcaklık değerini aşma ihtimali yüksek gözüküyor. Rekorlardan söz ediyoruz ama uzun süreli tahminlerde yanılma payı tabii ki ihtimal dahilinde. Şimdiki durum ve kış boyunca izlediğimiz okyanus sıcaklıkları bize 2024 yazında rekorlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.Ocak ayı sıcaklığı yükseldiDeniz yüzey sıcaklıklarının bu kadar yüksek seyretmesinin kara yüzeylerini de etkilediğini ve aynı zamanda derin okyanus ve deniz sularının da ısınmasına neden olduğunu anlatan Tağıl, okyanuslardaki ısı artışının deniz ekosistemleri üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti.Türkiye'de kış mevsiminde ortalamaların üzerinde sıcaklıkların yaşandığını hatırlatan Tağıl, 2020 yılına kadar 2,9 derece olan ocak ayı ortalama sıcaklığının 2024 yılında 5 derecelere kadar yükseldiğini söyledi.Sıcaklık artışının bitkiler üzerinde çok önemli etkiye sahip olduğunu ifade eden Tağıl, şunları kaydetti:Türkiye'de 2 yıldır "kar kuraklığı"nın yaşandığını hatırlatan Tağıl, bu durumun barajlardaki su seviyesinin düşmesine neden olacağını sözlerine ekledi.El Nino nedir?ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, El Nino hava olayının Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur ve fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus’un çok ötesine kadar ulaşabilir.La Nina nedir?La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden daha soğuk olduğu ve tipik olarak ortalama meteorolojik koşulların değiştiği bir iklim olayı. "La Nina" ve "El Nino" iklim olayları, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) olarak adlandırılan büyük bir iklim döngüsünün bir parçasıdır. La Nina, ENSO döngüsünün soğuk fazı olarak kabul edilir.

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