https://sputniknews.com.tr/20240229/cengel-boynuzlu-dag-ve-yaban-kecileri-erzincanin-karli-daglarinda-dronla-goruntulendi-1081232352.html

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında dronla görüntülendi

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında dronla görüntülendi

Sputnik Türkiye

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T18:36+0300

2024-02-29T18:36+0300

2024-02-29T18:36+0300

multimedya

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Yaban hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı Munzur Dağları'nda, ender görülen çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Alperen Demirbaş tarafından dronla kayda alındı.

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