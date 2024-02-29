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Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında dronla görüntülendi
Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında dronla görüntülendi
Sputnik Türkiye
Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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Yaban hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı Munzur Dağları'nda, ender görülen çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Alperen Demirbaş tarafından dronla kayda alındı.
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Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında dronla görüntülendi

18:36 29.02.2024
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Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi.
Yaban hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı Munzur Dağları'nda, ender görülen çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Alperen Demirbaş tarafından dronla kayda alındı.
© AA / Alperen Demirbaş

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi.

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan&#x27;da karlı Munzur Dağları&#x27;nda sürüler halinde görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Alperen Demirbaş

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi.

© AA / Alperen Demirbaş

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, nesli tükenmekte olduğu için koruma altındalar.

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, nesli tükenmekte olduğu için koruma altındalar. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Alperen Demirbaş

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, nesli tükenmekte olduğu için koruma altındalar.

© AA / Alperen Demirbaş

Karlı dağlardaki kayalıklara çıkan keçiler meraklı gözlerle drone'u seyretti.

Karlı dağlardaki kayalıklara çıkan keçiler meraklı gözlerle drone&#x27;u seyretti. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Alperen Demirbaş

Karlı dağlardaki kayalıklara çıkan keçiler meraklı gözlerle drone'u seyretti.

© AA / Alperen Demirbaş

Kayıtlarda, yörede 'Şamua' olarak da bilinen sürüler halindeki çengel boynuzlu dağ keçilerinin dronu fark edince kaçması yer alıyor.

Kayıtlarda, yörede &#x27;Şamua&#x27; olarak da bilinen sürüler halindeki çengel boynuzlu dağ keçilerinin dronu fark edince kaçması yer alıyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Alperen Demirbaş

Kayıtlarda, yörede 'Şamua' olarak da bilinen sürüler halindeki çengel boynuzlu dağ keçilerinin dronu fark edince kaçması yer alıyor.

© AA / Alperen Demirbaş

Görüntüleri kayıt altına alan Alperen Demirbaş, Erzincan'ın yaban hayatı popülasyonu bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi.

Görüntüleri kayıt altına alan Alperen Demirbaş, Erzincan&#x27;ın yaban hayatı popülasyonu bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Alperen Demirbaş

Görüntüleri kayıt altına alan Alperen Demirbaş, Erzincan'ın yaban hayatı popülasyonu bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi.

© AA / Alperen Demirbaş

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçiler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulabilmek için sürekli hareket halindeler.

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçiler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulabilmek için sürekli hareket halindeler. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Alperen Demirbaş

Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçiler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulabilmek için sürekli hareket halindeler.

© AA / Alperen Demirbaş

Dağın karlı zirvesine tırmanan keçiler, doğal ortamlarında tüm gün yiyecek arıyorlar.

Dağın karlı zirvesine tırmanan keçiler, doğal ortamlarında tüm gün yiyecek arıyorlar. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Alperen Demirbaş

Dağın karlı zirvesine tırmanan keçiler, doğal ortamlarında tüm gün yiyecek arıyorlar.

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