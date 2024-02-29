https://sputniknews.com.tr/20240229/cengel-boynuzlu-dag-ve-yaban-kecileri-erzincanin-karli-daglarinda-dronla-goruntulendi-1081232352.html
Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında dronla görüntülendi
Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında dronla görüntülendi
Sputnik Türkiye
Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T18:36+0300
2024-02-29T18:36+0300
2024-02-29T18:36+0300
multimedya
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yaban keçisi
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dağ
kar
yiyecek
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Yaban hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı Munzur Dağları'nda, ender görülen çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Alperen Demirbaş tarafından dronla kayda alındı.
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fotoğraf, keçi, yaban keçisi, dağ keçisi, erzincan, munzur, dağ, kar, yiyecek, drone, фото
fotoğraf, keçi, yaban keçisi, dağ keçisi, erzincan, munzur, dağ, kar, yiyecek, drone, фото
Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında dronla görüntülendi
Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi.
Yaban hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı Munzur Dağları'nda, ender görülen çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Alperen Demirbaş tarafından dronla kayda alındı.
© AA / Alperen Demirbaş
Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi.
Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi.
© AA / Alperen Demirbaş
Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, nesli tükenmekte olduğu için koruma altındalar.
Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, nesli tükenmekte olduğu için koruma altındalar.
© AA / Alperen Demirbaş
Karlı dağlardaki kayalıklara çıkan keçiler meraklı gözlerle drone'u seyretti.
Karlı dağlardaki kayalıklara çıkan keçiler meraklı gözlerle drone'u seyretti.
© AA / Alperen Demirbaş
Kayıtlarda, yörede 'Şamua' olarak da bilinen sürüler halindeki çengel boynuzlu dağ keçilerinin dronu fark edince kaçması yer alıyor.
Kayıtlarda, yörede 'Şamua' olarak da bilinen sürüler halindeki çengel boynuzlu dağ keçilerinin dronu fark edince kaçması yer alıyor.
© AA / Alperen Demirbaş
Görüntüleri kayıt altına alan Alperen Demirbaş, Erzincan'ın yaban hayatı popülasyonu bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi.
Görüntüleri kayıt altına alan Alperen Demirbaş, Erzincan'ın yaban hayatı popülasyonu bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi.
© AA / Alperen Demirbaş
Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçiler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulabilmek için sürekli hareket halindeler.
Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçiler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulabilmek için sürekli hareket halindeler.
© AA / Alperen Demirbaş
Dağın karlı zirvesine tırmanan keçiler, doğal ortamlarında tüm gün yiyecek arıyorlar.
Dağın karlı zirvesine tırmanan keçiler, doğal ortamlarında tüm gün yiyecek arıyorlar.