https://sputniknews.com.tr/20240229/botas-mart-ayi-dogalgaz-tarifesini-acikladi-1081233245.html
BOTAŞ mart ayı doğalgaz tarifesini açıkladı
BOTAŞ mart ayı doğalgaz tarifesini açıkladı
Sputnik Türkiye
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T19:06+0300
2024-02-29T19:06+0300
2024-02-29T19:07+0300
botaş
türkiye
doğalgaz
tarife
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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda mart ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/botastan-aciklama-dogalgaz-fiyatlarinda-degisiklige-gidilmedi-1080190882.html
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botaş, doğalgaz, tarife
BOTAŞ mart ayı doğalgaz tarifesini açıkladı
19:06 29.02.2024 (güncellendi: 19:07 29.02.2024)
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda mart ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.