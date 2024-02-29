Bakan Yerlikaya açıkladı: Polislere 'yüz tanıma sistemi' içeren yaka kamerası takılacak

2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek. Aynı şey vatandaş için de geçerli. Vatandaşın 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü de kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır. Daha da ilgincini söyleyeyim. Bu sistemi savunma sanayi geliştiriyor. ASELSAN yapıyor. Daha yeni görüşme yaptım. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek.