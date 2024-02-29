https://sputniknews.com.tr/20240229/bakan-yerlikaya-acikladi-polislere-yuz-tanima-sistemi-iceren-yaka-kamerasi-takilacak-1081208449.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: Polislere 'yüz tanıma sistemi' içeren yaka kamerası takılacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: Polislere 'yüz tanıma sistemi' içeren yaka kamerası takılacak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 itibarıyla tüm polislere 'yüz tanıma sistemi' içeren yaka kamerasının takılacağını açıkladı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T11:00+0300
2024-02-29T11:00+0300
2024-02-29T11:00+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
yüz tanıma sistemi
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Bakan Yerlikaya, katıldığı bir canlı yayında 2025 yılı itibarıyla emniyet teşkilatında polislere yeni dönemde yaka kamerası takılacağını söyledi. Yüz tanıma sistemi içeren yaka kameralarından gelen görüntülerin, emniyetin komuta merkeziden anlık olarak takip edilebileceği belirtildi.Yüz tanıma sistemi hakkında ayrıntılı bilgi veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:Yeni sistem, emniyet güçlerinin daha şeffaf şekilde hareket etmesini ve meydana gelecek herhangi bir olayda komuta merkezinden anlık müdahale edilmesine olanak sağlanması amaçlanıyor.
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, yüz tanıma sistemi
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, yüz tanıma sistemi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Polislere 'yüz tanıma sistemi' içeren yaka kamerası takılacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 itibarıyla tüm polislere 'yüz tanıma sistemi' içeren yaka kamerasının takılacağını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, katıldığı bir canlı yayında 2025 yılı itibarıyla emniyet teşkilatında polislere yeni dönemde yaka kamerası takılacağını söyledi.
Yüz tanıma sistemi içeren yaka kameralarından gelen görüntülerin, emniyetin komuta merkeziden anlık olarak takip edilebileceği belirtildi.
Yüz tanıma sistemi hakkında ayrıntılı bilgi veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek. Aynı şey vatandaş için de geçerli. Vatandaşın 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü de kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır. Daha da ilgincini söyleyeyim. Bu sistemi savunma sanayi geliştiriyor. ASELSAN yapıyor. Daha yeni görüşme yaptım. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek.
Yeni sistem, emniyet güçlerinin daha şeffaf şekilde hareket etmesini ve meydana gelecek herhangi bir olayda komuta merkezinden anlık müdahale edilmesine olanak sağlanması amaçlanıyor.