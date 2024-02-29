https://sputniknews.com.tr/20240229/akcildan-kuruma-geceleri-daha-rahat-uyumak-icin-oyumu-murat-kuruma-verecegim-1081225812.html
Sinan Akçıl: Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim
Sinan Akçıl: Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı İBB Başkanı Murat Kurum için yeni seçim şarkısı hazırlayan Sinan Akçıl, "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" dedi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T16:19+0300
2024-02-29T16:19+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
sinan akçıl
seçim
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Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Murat Kurum'un programına şarkıcı Sinan Akçıl da katıldı.Kurum için yazdığı seçim şarkısını seslendiren Akçıl, "Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/murat-kurum-anket-sonuclarini-acikladi-15-puan-ondeyiz-1081136372.html
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murat kurum, sinan akçıl, seçim
Sinan Akçıl: Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim
16:19 29.02.2024 (güncellendi: 16:20 29.02.2024)
Cumhur İttifakı İBB Başkanı Murat Kurum için yeni seçim şarkısı hazırlayan Sinan Akçıl, "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" dedi.
Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Murat Kurum'un programına şarkıcı Sinan Akçıl da katıldı.
Kurum için yazdığı seçim şarkısını seslendiren Akçıl, "Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim." dedi.