https://sputniknews.com.tr/20240229/akcildan-kuruma-geceleri-daha-rahat-uyumak-icin-oyumu-murat-kuruma-verecegim-1081225812.html

Sinan Akçıl: Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim

Sinan Akçıl: Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı İBB Başkanı Murat Kurum için yeni seçim şarkısı hazırlayan Sinan Akçıl, "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" dedi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T16:19+0300

2024-02-29T16:19+0300

2024-02-29T16:20+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

murat kurum

sinan akçıl

seçim

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/1f/1048485096_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_af32a00d4253ee3a5c3959cb42f88df8.jpg

Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Murat Kurum'un programına şarkıcı Sinan Akçıl da katıldı.Kurum için yazdığı seçim şarkısını seslendiren Akçıl, "Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240227/murat-kurum-anket-sonuclarini-acikladi-15-puan-ondeyiz-1081136372.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, sinan akçıl, seçim