https://sputniknews.com.tr/20240229/abdli-uzmandan-zelenskiye-uyari-yeni-avdeyevkalar-yasanacak-1081206422.html

ABD’li uzmandan Zelenskiy’e uyarı: Yeni Avdeyevka’lar yaşanacak

ABD’li uzmandan Zelenskiy’e uyarı: Yeni Avdeyevka’lar yaşanacak

Sputnik Türkiye

ABD’li güvenlik şirketi Global Guardian’ın analiz uzmanı Zev Faintuch, Rusya’nın Donetsk istikametinde ilerlemeye devam edeceğini, Ukrayna ordusunun da... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T09:45+0300

2024-02-29T09:45+0300

2024-02-29T09:45+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rus ordusu

avdeyevka

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

askeri operasyon

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Zev Faintuch, Newsweek dergisi için kaleme aldığı yazıda, “ABD’nin Ukrayna’ya yardım tasarısı en kısa zamanda kabul edilmezse Rusya bu fırsatı Donetsk yakınlarındaki kazanımlarını pekiştirmek için kullanırken daha fazla Avdeyevka yaşanacak” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın Avdeyevka’daki kalesini aldıktan sonra Rus ordusunun, saldırıyı sürdürmeye müsait daha düz bir araziye ulaştığını belirten uzman, Avdeyevka yenilgisinin Kiev’in genel stratejisinde bir krize yol açtığını kaydetti.Zelenskiy’in genç Ukraynalıları, mevcut cephe hattını korumak için Artyomovsk ve Avdeyevka gibi kalelerde ölümüne savaşmaya ikna etmesi zor olacağını yazan Faintuch, “Ukrayna personel ve cephe hattı boyunca silah sayısı açısından Rusya’nın gerisinde. Zelenskiy kendisini siyasi bir tuzağın içinde buldu” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-silahli-kuvvetleri-lastockinodaki-birliklerini-geri-cekti-1081063150.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, avdeyevka, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), askeri operasyon, abd