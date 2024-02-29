https://sputniknews.com.tr/20240229/abdli-uzmandan-zelenskiye-uyari-yeni-avdeyevkalar-yasanacak-1081206422.html
ABD’li uzmandan Zelenskiy’e uyarı: Yeni Avdeyevka’lar yaşanacak
ABD’li uzmandan Zelenskiy’e uyarı: Yeni Avdeyevka’lar yaşanacak
Sputnik Türkiye
ABD’li güvenlik şirketi Global Guardian’ın analiz uzmanı Zev Faintuch, Rusya’nın Donetsk istikametinde ilerlemeye devam edeceğini, Ukrayna ordusunun da... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T09:45+0300
2024-02-29T09:45+0300
2024-02-29T09:45+0300
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Zev Faintuch, Newsweek dergisi için kaleme aldığı yazıda, “ABD’nin Ukrayna’ya yardım tasarısı en kısa zamanda kabul edilmezse Rusya bu fırsatı Donetsk yakınlarındaki kazanımlarını pekiştirmek için kullanırken daha fazla Avdeyevka yaşanacak” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın Avdeyevka’daki kalesini aldıktan sonra Rus ordusunun, saldırıyı sürdürmeye müsait daha düz bir araziye ulaştığını belirten uzman, Avdeyevka yenilgisinin Kiev’in genel stratejisinde bir krize yol açtığını kaydetti.Zelenskiy’in genç Ukraynalıları, mevcut cephe hattını korumak için Artyomovsk ve Avdeyevka gibi kalelerde ölümüne savaşmaya ikna etmesi zor olacağını yazan Faintuch, “Ukrayna personel ve cephe hattı boyunca silah sayısı açısından Rusya’nın gerisinde. Zelenskiy kendisini siyasi bir tuzağın içinde buldu” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-silahli-kuvvetleri-lastockinodaki-birliklerini-geri-cekti-1081063150.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, avdeyevka, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), askeri operasyon, abd
ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, avdeyevka, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), askeri operasyon, abd
ABD’li uzmandan Zelenskiy’e uyarı: Yeni Avdeyevka’lar yaşanacak
ABD’li güvenlik şirketi Global Guardian’ın analiz uzmanı Zev Faintuch, Rusya’nın Donetsk istikametinde ilerlemeye devam edeceğini, Ukrayna ordusunun da Avdeyevka’da yaşadığına benzer yeni felaketlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Zev Faintuch, Newsweek dergisi için kaleme aldığı yazıda, “ABD’nin Ukrayna’ya yardım tasarısı en kısa zamanda kabul edilmezse Rusya bu fırsatı Donetsk yakınlarındaki kazanımlarını pekiştirmek için kullanırken daha fazla Avdeyevka yaşanacak” ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın Avdeyevka’daki kalesini
aldıktan sonra Rus ordusunun, saldırıyı sürdürmeye müsait daha düz bir araziye ulaştığını belirten uzman, Avdeyevka yenilgisinin Kiev’in genel stratejisinde bir krize yol açtığını kaydetti.
Zelenskiy’in genç Ukraynalıları, mevcut cephe hattını korumak için Artyomovsk ve Avdeyevka gibi kalelerde ölümüne savaşmaya ikna etmesi zor olacağını yazan Faintuch, “Ukrayna personel ve cephe hattı boyunca silah sayısı açısından Rusya’nın gerisinde. Zelenskiy kendisini siyasi bir tuzağın içinde buldu” diye ekledi.