ABD'de Halkbank davasının temyiz duruşması New York'ta görüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanları, Alzheimer hastalığının tedavisini bulmaya çok yaklaştı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Türkiye’nin geleceği sağlık markalarıyla gelecek'
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
16:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İsrailli diplomata yanıt: Karşı koymaya devam edeceğiz
16:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
Meral Akşener ve Battal İlgezdi’nin seçmeni azarlaması
19:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240229/abdde-halkbank-davasinin-temyiz-durusmasi-new-yorkta-goruldu-1081200770.html
ABD'de Halkbank davasının temyiz duruşması New York'ta görüldü
ABD'de Halkbank davasının temyiz duruşması New York'ta görüldü
Sputnik Türkiye
ABD'de Halkbank aleyhindeki davanın temyiz duruşması New York'ta yapıldı. Taraflarin iddia ve savunmaları ile ilgili sorulara da yanıt vermesinin ardından... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T01:56+0300
2024-02-29T01:56+0300
dünya
halkbank
abd
abd
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103669/15/1036691513_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_765255c61c172a50646b76b256a3ffce.jpg
Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" (FSIA) kapsamında yargı bağışıklığı olduğunu öne sürerek temyize götürdüğü davanın duruşması New York'ta gerçekleştirildi.Yargıç Jose Cabranes'in video konferans ile bağlandığı İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, mahkeme heyetinden diğer yargıçlar Amalya Kearse ve Joseph Bianco'nun yanı sıra, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile Halkbank'ın avukatları katıldı.Taraflara, iddia ve savunmalarını mahkeme heyetine sözlü olarak sunmaları için süre verildi.Başsavcılık, Halkbank'ın FSIA kapsamında yargı bağışıklığının bulunmadığını belirtirken, Banka avukatları ise Halkbank'ın faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştiğini ve teamül hukuku gereği, yabancı devlete ait bir şirkete karşı suçlamada bulunulmaması gerektiğini vurguladı.Taraflar, iddia ve savunmaları ile ilgili sorulara da yanıt verdi.Mahkeme heyeti, kararın ileri bir tarihte açıklanacağını bildirdi. Temyiz Mahkemesi'nin Halkbank'ın başvurusunu tekrar gözden geçirmesine hükmedilmiştiABD'den son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, geçen yıl nisan ayında "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetmiş ancak İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nden Halkbank'ın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istemişti.İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın temyiz talebini kabul ederse dava kapanacak. Mahkemenin Halkbank aleyhine karar vermesi durumunda ise Bankanın yargılanmasına New York Güney Bölge Mahkemesi'nde devam edilecek.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103669/15/1036691513_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_d3a98ef085d0e15cd3a76cb43c9172c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
halkbank, abd, abd
halkbank, abd, abd

ABD'de Halkbank davasının temyiz duruşması New York'ta görüldü

01:56 29.02.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE Halkbank
Halkbank - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
Abone ol
ABD'de Halkbank aleyhindeki davanın temyiz duruşması New York'ta yapıldı. Taraflarin iddia ve savunmaları ile ilgili sorulara da yanıt vermesinin ardından mahkeme heyeti, kararın ileri bir tarihte açıklanacağını bildirdi.
Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" (FSIA) kapsamında yargı bağışıklığı olduğunu öne sürerek temyize götürdüğü davanın duruşması New York'ta gerçekleştirildi.
Yargıç Jose Cabranes'in video konferans ile bağlandığı İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, mahkeme heyetinden diğer yargıçlar Amalya Kearse ve Joseph Bianco'nun yanı sıra, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile Halkbank'ın avukatları katıldı.
Taraflara, iddia ve savunmalarını mahkeme heyetine sözlü olarak sunmaları için süre verildi.
Başsavcılık, Halkbank'ın FSIA kapsamında yargı bağışıklığının bulunmadığını belirtirken, Banka avukatları ise Halkbank'ın faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştiğini ve teamül hukuku gereği, yabancı devlete ait bir şirkete karşı suçlamada bulunulmaması gerektiğini vurguladı.
Taraflar, iddia ve savunmaları ile ilgili sorulara da yanıt verdi.
Mahkeme heyeti, kararın ileri bir tarihte açıklanacağını bildirdi.

Temyiz Mahkemesi'nin Halkbank'ın başvurusunu tekrar gözden geçirmesine hükmedilmişti

ABD'den son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, geçen yıl nisan ayında "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetmiş ancak İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nden Halkbank'ın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istemişti.
İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın temyiz talebini kabul ederse dava kapanacak. Mahkemenin Halkbank aleyhine karar vermesi durumunda ise Bankanın yargılanmasına New York Güney Bölge Mahkemesi'nde devam edilecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала