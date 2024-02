https://sputniknews.com.tr/20240229/abdde-halkbank-davasinin-temyiz-durusmasi-new-yorkta-goruldu-1081200770.html

ABD'de Halkbank davasının temyiz duruşması New York'ta görüldü

ABD'de Halkbank davasının temyiz duruşması New York'ta görüldü

29.02.2024

Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" (FSIA) kapsamında yargı bağışıklığı olduğunu öne sürerek temyize götürdüğü davanın duruşması New York'ta gerçekleştirildi.Yargıç Jose Cabranes'in video konferans ile bağlandığı İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, mahkeme heyetinden diğer yargıçlar Amalya Kearse ve Joseph Bianco'nun yanı sıra, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile Halkbank'ın avukatları katıldı.Taraflara, iddia ve savunmalarını mahkeme heyetine sözlü olarak sunmaları için süre verildi.Başsavcılık, Halkbank'ın FSIA kapsamında yargı bağışıklığının bulunmadığını belirtirken, Banka avukatları ise Halkbank'ın faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştiğini ve teamül hukuku gereği, yabancı devlete ait bir şirkete karşı suçlamada bulunulmaması gerektiğini vurguladı.Taraflar, iddia ve savunmaları ile ilgili sorulara da yanıt verdi.Mahkeme heyeti, kararın ileri bir tarihte açıklanacağını bildirdi. Temyiz Mahkemesi'nin Halkbank'ın başvurusunu tekrar gözden geçirmesine hükmedilmiştiABD'den son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, geçen yıl nisan ayında "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetmiş ancak İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nden Halkbank'ın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istemişti.İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın temyiz talebini kabul ederse dava kapanacak. Mahkemenin Halkbank aleyhine karar vermesi durumunda ise Bankanın yargılanmasına New York Güney Bölge Mahkemesi'nde devam edilecek.

