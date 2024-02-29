https://sputniknews.com.tr/20240229/29-subat-dogumlu-nejat-isler-bugun-52-yasina-girdi-1081206767.html

29 Şubat doğumlu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi

29 Şubat doğumlu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi

Sputnik Türkiye

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi. 29 Şubat doğumlu oyuncu, 4 yıl aradan sonra doğum gününü kutlayabilecek. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

nejat işler

29 şubat

doğum günü

oyuncu

tiyatrocu

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Dört yılda bir doğum günü kutlayan 29 Şubat doğumlu olan kişiler arasında yer alan oyuncu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de yaşayan yaklaşık 35 bin kişi 29 Şubat doğumlu olarak kayıtlarda yer alıyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nejat işler, 29 şubat, doğum günü, oyuncu, tiyatrocu