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SON DAKİKA | 2023 yılı büyüme rakamları açıklandı
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https://sputniknews.com.tr/20240229/29-subat-dogumlu-nejat-isler-bugun-52-yasina-girdi-1081206767.html
29 Şubat doğumlu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi
29 Şubat doğumlu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi
Sputnik Türkiye
Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi. 29 Şubat doğumlu oyuncu, 4 yıl aradan sonra doğum gününü kutlayabilecek. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
nejat işler
29 şubat
doğum günü
oyuncu
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Dört yılda bir doğum günü kutlayan 29 Şubat doğumlu olan kişiler arasında yer alan oyuncu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de yaşayan yaklaşık 35 bin kişi 29 Şubat doğumlu olarak kayıtlarda yer alıyor.
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nejat işler, 29 şubat, doğum günü, oyuncu, tiyatrocu
nejat işler, 29 şubat, doğum günü, oyuncu, tiyatrocu

29 Şubat doğumlu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi

10:20 29.02.2024
© İHANejat İşler
Nejat İşler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© İHA
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Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi. 29 Şubat doğumlu oyuncu, 4 yıl aradan sonra doğum gününü kutlayabilecek.
Dört yılda bir doğum günü kutlayan 29 Şubat doğumlu olan kişiler arasında yer alan oyuncu Nejat İşler bugün 52 yaşına girdi.
İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de yaşayan yaklaşık 35 bin kişi 29 Şubat doğumlu olarak kayıtlarda yer alıyor.
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