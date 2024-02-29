Gümüşhane’de son günlerde sıcak havanın etkisiyle yüksek kesimlerdeki kar kütleleri eriyerek yerini baharın müjdecisi kardelen çiçeklerine bıraktı.
Gümüşhane’de son günlerde sıcak havanın etkisiyle yüksek kesimlerdeki kar kütleleri eriyerek yerini baharın müjdecisi kardelen çiçeklerine bıraktı.
Kar ve soğuktan yılmadan açan bu çiçekler Gümüşhane'de baharın gelişinin en güzel göstergesi olurken gri renkli toprak bu çiçeklerle birlikte rengarenk görüntüye kavuştu.
Kar ve soğuktan yılmadan açan bu çiçekler Gümüşhane'de baharın gelişinin en güzel göstergesi olurken gri renkli toprak bu çiçeklerle birlikte rengarenk görüntüye kavuştu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kardelenler kentin dört bir yanında bembeyaz bir örtü oluşturdu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kardelenler kentin dört bir yanında bembeyaz bir örtü oluşturdu.
Kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde de bu çiçekler başını topraktan çıkarırken bu manzaranın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde de bu çiçekler başını topraktan çıkarırken bu manzaranın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı.
Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı.
Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı.
Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı.