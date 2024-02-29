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Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı
Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı
Sputnik Türkiye
Gümüşhane'de karların erimesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bahar mevsiminin habercisi kardelenler topraktan başını çıkarmaya başladı. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, gümüşhane, kardelen, bahar
фото, fotoğraf, gümüşhane, kardelen, bahar

Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı

00:42 29.02.2024
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Gümüşhane'de karların erimesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bahar mevsiminin habercisi kardelenler topraktan başını çıkarmaya başladı.
© İHA / RECEP ERGİN

Gümüşhane’de son günlerde sıcak havanın etkisiyle yüksek kesimlerdeki kar kütleleri eriyerek yerini baharın müjdecisi kardelen çiçeklerine bıraktı.

Gümüşhane’de son günlerde sıcak havanın etkisiyle yüksek kesimlerdeki kar kütleleri eriyerek yerini baharın müjdecisi kardelen çiçeklerine bıraktı. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / RECEP ERGİN

Gümüşhane’de son günlerde sıcak havanın etkisiyle yüksek kesimlerdeki kar kütleleri eriyerek yerini baharın müjdecisi kardelen çiçeklerine bıraktı.

© İHA / RECEP ERGİN

Kar ve soğuktan yılmadan açan bu çiçekler Gümüşhane'de baharın gelişinin en güzel göstergesi olurken gri renkli toprak bu çiçeklerle birlikte rengarenk görüntüye kavuştu.

Kar ve soğuktan yılmadan açan bu çiçekler Gümüşhane&#x27;de baharın gelişinin en güzel göstergesi olurken gri renkli toprak bu çiçeklerle birlikte rengarenk görüntüye kavuştu. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / RECEP ERGİN

Kar ve soğuktan yılmadan açan bu çiçekler Gümüşhane'de baharın gelişinin en güzel göstergesi olurken gri renkli toprak bu çiçeklerle birlikte rengarenk görüntüye kavuştu.

© İHA / RECEP ERGİN

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kardelenler kentin dört bir yanında bembeyaz bir örtü oluşturdu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kardelenler kentin dört bir yanında bembeyaz bir örtü oluşturdu. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / RECEP ERGİN

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kardelenler kentin dört bir yanında bembeyaz bir örtü oluşturdu.

© İHA / RECEP ERGİN

Kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde de bu çiçekler başını topraktan çıkarırken bu manzaranın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde de bu çiçekler başını topraktan çıkarırken bu manzaranın bir süre daha devam etmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / RECEP ERGİN

Kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde de bu çiçekler başını topraktan çıkarırken bu manzaranın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

© İHA / RECEP ERGİN

Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı.

Gümüşhane&#x27;de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / RECEP ERGİN

Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı.

© İHA / RECEP ERGİN

Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı.

Gümüşhane&#x27;de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / RECEP ERGİN

Gümüşhane'de baharı müjdeleyen kardelenler açmaya başladı.

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