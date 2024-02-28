https://sputniknews.com.tr/20240228/zaharova-macronun-ukrayna-fikri-muttefikleri-tarafindan-desteklenmedi-1081168972.html

Zaharova: Macron'un 'Ukrayna' fikri müttefikleri tarafından desteklenmedi

Zaharova: Macron'un 'Ukrayna' fikri müttefikleri tarafından desteklenmedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinin Batılı müttefikleri tarafından... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T10:42+0300

2024-02-28T10:42+0300

2024-02-28T10:42+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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emmanuel macron

nato

avrupa birliği

askeri yardım

ukrayna

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları sonrası gündemin en önemli konularından biri haline gelen 'NATO ülkelerinin ordularını Ukrayna'ya gönderme olasılığı' hakkında Moskova'dan bir açıklama daha geldi.Radyo Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa'nın müttefiklerinin Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderilmesine ilişkin açıklamasını anlamadığını ve desteklemediğini söyledi.Zaharova, "Bu açıklama, NATO'daki yoldaşları ve paydaşları arasında şok etkisi yarattı. Birkaç saat içinde NATO ülkelerinin üst yönetimleri, liderleri, dışişleri bakanları, savunma bakanları tarafından bir dizi açıklama yapıldı. Macron'un bu açıklamasından kendilerini ayrı tuttuklarını söylediler. Kendileri böyle bir şey planlamıyor, kimseyi yönlendirme niyetinde değiller ve genel olarak bunun farklı bir hikaye olacağını anlıyorlar" dedi.Macron'un müttefiklerinin Fransa Cumhurbaşkanı'nın neden böyle bir açıklama yaptığına da anlam veremediğini kaydeden Zaharova, Batı basınında yer verilen ihtimaller arasında Macron'un Washington'un Kiev'e mali yardımının kesildiği koşullarda Beyaz Saray'a siyasi destek vermeyi ve Kiev rejimine destek konusunda 'yatırım yapmayı' amaçlamış olabileceğinin konuşulduğunu söyledi.'Macron'un açıklamasının Kiev'e faydası olmaz'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için cephedeki durumun korkunç ve feci olduğuna dikkat çeken Zaharova, bu nedenle Macron'un açıklamasının Kiev'e faydası olmayacağının altını çizdi.Rusya Dışişleri Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:Macron'un açıklamasının bu amaca hizmet ettiğini belirten Zaharova, ancak bunun bir etki yaratmadığını da vurguladı.Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240227/macron-ab-ulkelerinin-ukraynaya-asker-gonderebilecegini-soyledi-1081125590.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, emmanuel macron, nato, avrupa birliği, askeri yardım, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev