https://sputniknews.com.tr/20240228/turkiyenin-kirmizi-kitapi-guncelleniyor-1081175104.html

Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor

Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor

Sputnik Türkiye

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T12:45+0300

2024-02-28T12:45+0300

2024-02-28T12:45+0300

türkiye

kırmızı kitap

türkiye

recep tayyip erdoğan

milli güvenlik kurulu (mgk)

belge

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti.Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.Kırmızı Kitap nedir?Kırmızı Kitap olarak nitelendirilen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.En son ne zaman değişti?Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.Kırmızı Kitap ismi nereden geliyor?Kırmızı ciltli olması nedeniyle bu belgeye zaman zaman Kırmızı Kitap ya da Kırmızı Anayasa'da denilmektedir. Kırmızı Kitap isminin ilk kez Alparslan Türkeş tarafından ortaya atıldığı iddia edilmektedir.

https://sputniknews.com.tr/20240226/turkiye-cumhuriyetinin-son-ceyrek-asrina-damgasini-vuran-erdogan-70-yasinda---1081097350.html

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