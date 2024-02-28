Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ramazan pidesi 15 lira oldu: 'Bu shrinkflasyon ötesi bir durum'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
13:34
7 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın evinde kazanma rekoru
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar enflasyonu düşürür mü?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
IMF böyle dedi: Rusya şaşırttı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li asker anlattı: Rusya, dronlarla avlıyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
19:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
19:38
7 dk
SESLİ HABER
Ekvador lideri Noboa: Rusya haklı
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Arjantin’de validen başkan Milei’ye tehdit
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Lebedev: Batı’nın bize ders verme hakkı yok
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Belçikalı çiftçiler polis barikatını kaldırdı
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Putin, Erdoğan’ın sahip olduğu otoriteye vurgu yaptı
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlık özel
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240228/turkiyenin-kirmizi-kitapi-guncelleniyor-1081175104.html
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor
Sputnik Türkiye
Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T12:45+0300
2024-02-28T12:45+0300
türkiye
kırmızı kitap
türkiye
recep tayyip erdoğan
milli güvenlik kurulu (mgk)
belge
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075848187_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_36cf084d9043fdb58ade940d4574b980.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti.Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.Kırmızı Kitap nedir?Kırmızı Kitap olarak nitelendirilen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.En son ne zaman değişti?Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.Kırmızı Kitap ismi nereden geliyor?Kırmızı ciltli olması nedeniyle bu belgeye zaman zaman Kırmızı Kitap ya da Kırmızı Anayasa'da denilmektedir. Kırmızı Kitap isminin ilk kez Alparslan Türkeş tarafından ortaya atıldığı iddia edilmektedir.
https://sputniknews.com.tr/20240226/turkiye-cumhuriyetinin-son-ceyrek-asrina-damgasini-vuran-erdogan-70-yasinda---1081097350.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075848187_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_b82dce9c8a43078f5d6c62520517cd8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırmızı kitap güncellenme,kırmızı kitap nedir,kırmızı kitap diye bir şey var mı
kırmızı kitap güncellenme,kırmızı kitap nedir,kırmızı kitap diye bir şey var mı

Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor

12:45 28.02.2024
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW040914Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW040914
Abone ol
Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti.
Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.

Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Kırmızı Kitap nedir?

Kırmızı Kitap olarak nitelendirilen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

En son ne zaman değişti?

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

Kırmızı Kitap ismi nereden geliyor?

Kırmızı ciltli olması nedeniyle bu belgeye zaman zaman Kırmızı Kitap ya da Kırmızı Anayasa'da denilmektedir. Kırmızı Kitap isminin ilk kez Alparslan Türkeş tarafından ortaya atıldığı iddia edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin son çeyrek asrına damgasını vuran Erdoğan 70 yaşında - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
GÖRÜŞ
Türkiye ve dünyanın çeyrek asrına damgasını vuran Erdoğan 70 yaşında
26 Şubat, 11:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала