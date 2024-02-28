https://sputniknews.com.tr/20240228/texastaki-orman-yanginlari-nukleer-tehlikeye-yol-acti-1081170440.html

Teksas’taki orman yangınları nükleer tehlikeye yol açtı

Teksas’taki orman yangınları nükleer tehlikeye yol açtı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Teksas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ‘acil durum’ ilan edilirken, bölgedeki nükleer... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T11:05+0300

2024-02-28T11:05+0300

2024-02-28T11:11+0300

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Bölgedeki küçük bir alanda başlayan orman yangını, kuru ve sıcak havaya eklenen güçlü rüzgarlarla birlikte hızla yayılırken, ABD ordusu için nükleer silah üretiminin yapıldığı savunma şirketi Pantex'in sahip olduğu fabrikadaki faaliyetlerin askıya alındığı, tüm çalışanlarının tahliye edildiği açıklandı.Nükleer silah şirketinin sosyal ağ X'te yaptığı açıklamada, “Pantex tesisindeki üretim operasyonları askıya alınmıştır. Tüm silahlar ve özel malzemeler güvenli ve erişilemez bir konumdadır” ifadelerine yer verildi.Tesisin bulunduğu yerin kuzeyinde orman yangını devam ederken, şirket, itfaiye ve acil durum ekiplerinin, personelin tamamen tahliye edilmesinin ardından tesisi korumaya devam ettiğini açıkladı.ABD'de, şubat ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcak hava dalgası ülkenin güney bölgelerinden Kanada sınırına kadar etkisini gösterdi.Eyalet yetkilileri, Panhandle'daki yangınlar nedeniyle 5 bine yakın bölge sakininin tahliye edildiğini ve yangının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 240 bin dönümlük alanın etkilendiğini belirtti.Saatte 64 ila 96 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle yangınların bölge genelinde hızla yayıldığını ifade eden yetkililer, görüş mesafesini daraltan dumandan dolayı bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, 26 Şubat'tan beri devam eden orman yangınları nedeniyle ‘acil durum’ ilan ettiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240207/silide-orman-yanginlari-sondurulemiyor-olu-sayisi-131e-yukseldi-1080491233.html

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texas'ta orman yangını