https://sputniknews.com.tr/20240228/selahattin-baki-ve-dursun-ozbek-pfdklik-oldu-1081159366.html

Selahattin Baki ve Dursun Özbek PFDK'lık oldu

Selahattin Baki ve Dursun Özbek PFDK'lık oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T00:35+0300

2024-02-28T00:35+0300

2024-02-28T00:35+0300

spor

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu hukuk müşavirliği

galatasaray

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Özbek'in kulüp sosyal medya hesabındaki paylaşımda yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle, Boztepe'nin de "Sportmenliğe aykırı hareketi" ile "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.Baki'nin ise kulüp sosyal medya hesabı ile internet sitesindeki beyanlarında yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in "Sportmenliğe aykırı hareketi" ve "Hakareti" nedenleriyle disipline gönderildiği bildirildi.Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.Trendyol 1. Lig'den ise Altay, Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Manisa FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor'un da disipline gönderildiği ifade edildi.

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu hukuk müşavirliği, galatasaray