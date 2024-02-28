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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disislerinden-bmye-batinin-ukraynaya-silah-saglamasini-engelleme-cagrisi-1081162617.html
Rusya Dışişleri’nden BM'ye Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasını engelleme çağrısı
Rusya Dışişleri’nden BM'ye Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasını engelleme çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın BM’den Batılı ülkelere Ukrayna çatışmasını tırmandıracak her şeyden kaçınılması yönünde çağrıda... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T02:26+0300
2024-02-28T02:26+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nden, başta Batılı ülkelerden Kiev'e silah temini olmak üzere, Ukrayna çatışmasını tırmandıracak her şeyden kaçınılması yönünde çağrıda bulunmasını beklediğini ifade etti.Zaharova, “BM Sekreterliği'nin aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santralini bombalamasını, Ukrayna özel servislerinin talimatıyla gerçekleştirilen terör saldırılarını, Ukrayna'daki aşırılık yanlılarının kimyasal savaş bileşenlerine sahip olduğu gerçeği ve benzer birçok olayı ‘gözlemleme’ gücünü de bulması harika olurdu” ifadelerini kullandı.BM’nin, Batılı ülkelerden Ukrayna çatışmasını tırmandıracak her şeyden kaçınılması yönünde çağrıda bulunmasını beklediklerini vurgulayan Zaharova, “BM Sekreterliğinin, ‘çatışmayı şiddetlendirebilecek’ her şeyden, öncelikle de Batı’yı Kiev rejiminin sivilleri öldürdüğü silah tedarikinden tamamen kaçınmaya çağırmasını bekliyoruz. Bugün Bryansk bölgesinde olduğu gibi” ifadelerine yer verdi.Daha önce, Fransız lider Emmanuel Macron'un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerini değerlendiren BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ‘BM'nin Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu’ ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/zaharovadan-abd-ve-ingilterenin-g7-muttefiklerine-kullanisli-aptal-benzetmesi-1081142820.html
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mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri’nden BM'ye Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasını engelleme çağrısı

02:26 28.02.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın BM’den Batılı ülkelere Ukrayna çatışmasını tırmandıracak her şeyden kaçınılması yönünde çağrıda bulunmasını beklediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nden, başta Batılı ülkelerden Kiev'e silah temini olmak üzere, Ukrayna çatışmasını tırmandıracak her şeyden kaçınılması yönünde çağrıda bulunmasını beklediğini ifade etti.
Zaharova, “BM Sekreterliği'nin aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santralini bombalamasını, Ukrayna özel servislerinin talimatıyla gerçekleştirilen terör saldırılarını, Ukrayna'daki aşırılık yanlılarının kimyasal savaş bileşenlerine sahip olduğu gerçeği ve benzer birçok olayı ‘gözlemleme’ gücünü de bulması harika olurdu” ifadelerini kullandı.
BM’nin, Batılı ülkelerden Ukrayna çatışmasını tırmandıracak her şeyden kaçınılması yönünde çağrıda bulunmasını beklediklerini vurgulayan Zaharova, “BM Sekreterliğinin, ‘çatışmayı şiddetlendirebilecek’ her şeyden, öncelikle de Batı’yı Kiev rejiminin sivilleri öldürdüğü silah tedarikinden tamamen kaçınmaya çağırmasını bekliyoruz. Bugün Bryansk bölgesinde olduğu gibi” ifadelerine yer verdi.
Daha önce, Fransız lider Emmanuel Macron'un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerini değerlendiren BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ‘BM'nin Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu’ ifade etmişti.
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