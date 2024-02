https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disislerinden-bmye-batinin-ukraynaya-silah-saglamasini-engelleme-cagrisi-1081162617.html

Rusya Dışişleri'nden BM'ye Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasını engelleme çağrısı

Rusya Dışişleri’nden BM'ye Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasını engelleme çağrısı

28.02.2024

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nden, başta Batılı ülkelerden Kiev'e silah temini olmak üzere, Ukrayna çatışmasını tırmandıracak her şeyden kaçınılması yönünde çağrıda bulunmasını beklediğini ifade etti.Zaharova, “BM Sekreterliği'nin aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santralini bombalamasını, Ukrayna özel servislerinin talimatıyla gerçekleştirilen terör saldırılarını, Ukrayna'daki aşırılık yanlılarının kimyasal savaş bileşenlerine sahip olduğu gerçeği ve benzer birçok olayı ‘gözlemleme’ gücünü de bulması harika olurdu” ifadelerini kullandı.BM’nin, Batılı ülkelerden Ukrayna çatışmasını tırmandıracak her şeyden kaçınılması yönünde çağrıda bulunmasını beklediklerini vurgulayan Zaharova, “BM Sekreterliğinin, ‘çatışmayı şiddetlendirebilecek’ her şeyden, öncelikle de Batı’yı Kiev rejiminin sivilleri öldürdüğü silah tedarikinden tamamen kaçınmaya çağırmasını bekliyoruz. Bugün Bryansk bölgesinde olduğu gibi” ifadelerine yer verdi.Daha önce, Fransız lider Emmanuel Macron'un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerini değerlendiren BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ‘BM'nin Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu’ ifade etmişti.

