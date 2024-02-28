https://sputniknews.com.tr/20240228/rus-ve-amerikan-uydulari-yorungede-carpismaktan-kurtuldu-1081196540.html

Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu

Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu

Sputnik Türkiye

NASA, Amerikan TIMED uydusu ile Rus Cosmos 2221 uydusunun yörüngede birbirilerine çok yakın bir mesafeden geçtiğini, ancak çarpışmaktan kurtulduğunu bildirdi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T22:07+0300

2024-02-28T22:07+0300

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dünya

cosmos

nasa

çarpışma

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NASA’dan yapılan açıklamaya göre Amerikan TIMED uydusu ile Rus cosmos 2221 uydusu yörüngede birbirilerine çok yakın bir mesafeden geçti, ancak çarpışmaktan kurtuldu.“Savunma Bakanlığı, NASA’nın TIMED (Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission) uydusu ile Rus Cosmos 2221 uydusunun 28 Şubat Çarşamba günü Doğu Yakası saatiyle yaklaşık 01.34’te (TSİ 08.34) yörüngede birbirlerinden güvenli bir mesafeden geçtiklerini doğruladı” denilen açıklamada, güneşin dünya atmosferi üzerindeki etkisini incelemek üzere tasarlanan Amerikan uydusunun ‘çalıştığı’ doğrulandı. Amerikan uzay ajansı, uyduların azami yaklaşma anında birbirilerine ne kadar yakın olduğuna dair bilgi paylaşmadı.Açıklamada, “Manevra yapamayan bu iki aygıt yörüngede tekrar buluşacak olsa da, irtifaları kademeli olarak farklılaştıkça yörüngedeki konumlarına ilişkin mevcut tahmine göre, bugünkü randevu uyduların birbirlerinden geçtikleri en yakın mesafe olacak” bilgisi verildi.Uydular birbirilerine yaklaşmadan önce NASA, Pentagon’un yörüngedeki Rus ve Amerikan uzay araçları arasında ‘olası bir çarpışmayı’ izlediğini bildirmişti. Uzmanların hesaplamalarına göre, yakınlaşma yaklaşık 600 kilometrelik irtifada gerçekleşti. NASA’nın açıklamasında, TIMED ile Cosmos 2221 arasındaki çarpışma olasılığının çok düşük olduğunu, ancak potansiyel olarak ‘büyük miktarda enkaz’ ile sonuçlanabileceği kaydedilmişti.

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