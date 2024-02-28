https://sputniknews.com.tr/20240228/papa-francis-hastaneye-kaldirildi--1081181332.html
Papa Francis hastaneye kaldırıldı
Papa Francis hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Vatikan Ofisi'nden yapılan açıklamada gripten muzdarip olduğu belirtilen Papa Francis'in tıbbi kontrollerini yaptırmak üzere Roma'da bulunan bir hastaneye... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T15:53+0300
2024-02-28T15:53+0300
2024-02-28T15:53+0300
dünya
vatikan
papa francis
hastane
grip
influenza
grip aşısı
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Söz konusu açıklamada 87 yaşındaki olan Papa Francis'in haftalık olarak yapılan genel ayininin ardından Tiber Adası'nda bulunan bir hastanede kontrolden geçtiği belirtilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.Papa Francis'in sağlık kontrollerinin ardından Vatikan'a döndüğü belirtildi.Ayinde "Sevgili kardeşlerim, hala biraz soğuk algınlığım var" diyen Francis, dinleyicileri selamlamak ve alışılageldiği üzere barış çağrısında bulunmak üzere, sesi kısık ve biraz öksürerek, dinleyicilere hitaben bir konuşma yapmıştı.Papa daha önce de haftalık genel ayinde okuma yapmayarak görevi bir yardımcısına devretmişti.Son zamanlarda bir dizi sağlık sorunu yaşayan Papa, Vatikan'ın hafif grip olarak adlandırdığı durum nedeniyle Cumartesi ve Pazartesi günkü randevularını da iptal etmişti.Ancak Papa, Pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.Aralık ayında Papa, grip ve akciğer iltihabından kaynaklanan birtakım olumsuzluklar nedeniyle Dubai'deki COP28 İklim Toplantısı'na planlanan gezisini iptal etmek zorunda kalmıştı. Yine Ocak ayında bronşit nedeniyle bir konuşmasını tamamlayamamıştı.Papa Francis gençken geçirdiği bir ameliyatta akciğerinin bir kısmı aldırmıştı.Papa ayrıca yürümekte zorluk çekiyor ve düzenli olarak tekerlekli sandalye ya da baston kullanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231218/papa-francis-israil-kiliseleri-hedef-almaya-baslayinca-tepki-gosterdi-bu-bir-savasbubirteror-1078562532.html
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vatikan, papa francis, hastane, grip, influenza, grip aşısı
vatikan, papa francis, hastane, grip, influenza, grip aşısı
Papa Francis hastaneye kaldırıldı
Vatikan Ofisi'nden yapılan açıklamada gripten muzdarip olduğu belirtilen Papa Francis'in tıbbi kontrollerini yaptırmak üzere Roma'da bulunan bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Papa, ağlık kontrollerinin ardından Vatikan'a döndü.
Söz konusu açıklamada 87 yaşındaki olan Papa Francis'in haftalık olarak yapılan genel ayininin ardından Tiber Adası'nda bulunan bir hastanede kontrolden geçtiği belirtilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.
Papa Francis'in sağlık kontrollerinin ardından Vatikan'a döndüğü belirtildi.
Ayinde "Sevgili kardeşlerim, hala biraz soğuk algınlığım var" diyen Francis, dinleyicileri selamlamak ve alışılageldiği üzere barış çağrısında bulunmak üzere, sesi kısık ve biraz öksürerek, dinleyicilere hitaben bir konuşma yapmıştı.
Papa daha önce de haftalık genel ayinde okuma yapmayarak görevi bir yardımcısına devretmişti.
Son zamanlarda bir dizi sağlık sorunu yaşayan Papa, Vatikan'ın hafif grip olarak adlandırdığı durum nedeniyle Cumartesi ve Pazartesi günkü randevularını da iptal etmişti.
Ancak Papa, Pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.
Aralık ayında Papa, grip ve akciğer iltihabından kaynaklanan birtakım olumsuzluklar nedeniyle Dubai'deki COP28 İklim Toplantısı'na planlanan gezisini iptal etmek zorunda kalmıştı. Yine Ocak ayında bronşit nedeniyle bir konuşmasını tamamlayamamıştı.
Papa Francis gençken geçirdiği bir ameliyatta akciğerinin bir kısmı aldırmıştı.
Papa ayrıca yürümekte zorluk çekiyor ve düzenli olarak tekerlekli sandalye ya da baston kullanıyor.