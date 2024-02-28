https://sputniknews.com.tr/20240228/moldovanin-ekonomik-ablukasi-altindaki-transdinyester-rusyadan-yardim-talep-etti-1081183435.html
Moldova'nın ekonomik ablukası altındaki Transdinyester Rusya'dan yardım talep etti
Moldova'nın ekonomik ablukası altındaki Transdinyester Rusya'dan yardım talep etti
Sputnik Türkiye
Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesindeki milletvekillerinden oluşan kongresinde bugün kabul edilen kararla... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T16:02+0300
2024-02-28T16:02+0300
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Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesindeki milletvekillerinden oluşan kongresinde bugün kabul edilen kararla Transdinyester, Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulundu.Kongrede kabul edilen kararda, "Transdinyester Moldova Cumhuriyeti topraklarında 220 binden fazla Rusya vatandaşının daimi olarak yaşadığı ve Rusya'nın Dinyester'deki barışı tesis etme konusundaki benzersiz olumlu deneyiminin yanı sıra müzakere sürecindeki garantör ve arabulucu statüsü dikkate alınarak Moldova'nın baskısının arttığı koşullarda Transdinyester'in korunmasına yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi talebiyle Rusya Federasyon Konseyi ve Devlet Duması'na yönelik başvurunun kabul edilmesine karar verilmiştir" dendi.Belgede, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin ekonomik, sosyal, insani, askeri ve siyasi alanlarda eşi görülmemiş baskı ve tehditlere maruz kaldığı vurgulandı.'Korkutmaya ve sesimizi kısmaya çalışıyorlar'Transdinyester Moldova Cumhuriyeti lideri Vadim Krasnoselskiy, vatandaşlarını korkutmaya ve seslerini kısmaya çalışanlar olduğunu belirterek bölgedeki durum hakkındaki gerçeklerin dünyaya anlatılmasının istenmediğini söyledi.Kongrede konuşan Krasnoselskiy, "Nasıl bir histeri olduğuna dikkat edin. Blog yazarlarının, bazı sözde medya kuruluşlarının amacı kongreyi dağıtmak, korkutmak, susturmak. Transdinyester sakinlerinin sesi duyulmalı. Özgürlüğümüzden, haklarımızdan bahsetmeliyiz. Histeriyi tırmandıran herkes Transdinyester'de barışa karşı. Konuşmaktan çekinmeyin. Kimsenin ağzımızı kapatma hakkı yok. Sesimizi duyurmak bizim hakkımız!" ifadelerini kullandı.Moldova yönetiminin Transdinyester'e zarar vermek için geleneksel olarak küresel zorlukları kullandığına dikkat çeken Krasnoselskiy, bunlara örnek olarak hem Moldova makamlarının çatışmayı sona erdirmek için güce başvurduğu Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hem Kovid-19 salgınını hem de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/moldova-lideri-sandu-transdinyestere-ragmen-abye-girebiliriz-1075759863.html
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transdinyester, rusya, moldova, karadeniz
transdinyester, rusya, moldova, karadeniz
Moldova'nın ekonomik ablukası altındaki Transdinyester Rusya'dan yardım talep etti
16:02 28.02.2024 (güncellendi: 16:16 28.02.2024)
Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesindeki milletvekillerinden oluşan kongresinde bugün kabul edilen kararla Transdinyester, Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulundu.
Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesindeki milletvekillerinden oluşan kongresinde bugün kabul edilen kararla Transdinyester, Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulundu.
Kongrede kabul edilen kararda, "Transdinyester Moldova Cumhuriyeti topraklarında 220 binden fazla Rusya vatandaşının daimi olarak yaşadığı ve Rusya'nın Dinyester'deki barışı tesis etme konusundaki benzersiz olumlu deneyiminin yanı sıra müzakere sürecindeki garantör ve arabulucu statüsü dikkate alınarak Moldova'nın baskısının arttığı koşullarda Transdinyester'in korunmasına yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi talebiyle Rusya Federasyon Konseyi ve Devlet Duması'na yönelik başvurunun kabul edilmesine karar verilmiştir" dendi.
Belgede, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin ekonomik, sosyal, insani, askeri ve siyasi alanlarda eşi görülmemiş baskı ve tehditlere maruz kaldığı vurgulandı.
'Korkutmaya ve sesimizi kısmaya çalışıyorlar'
Transdinyester Moldova Cumhuriyeti lideri Vadim Krasnoselskiy, vatandaşlarını korkutmaya ve seslerini kısmaya çalışanlar olduğunu belirterek bölgedeki durum hakkındaki gerçeklerin dünyaya anlatılmasının istenmediğini söyledi.
Kongrede konuşan Krasnoselskiy, "Nasıl bir histeri olduğuna dikkat edin. Blog yazarlarının, bazı sözde medya kuruluşlarının amacı kongreyi dağıtmak, korkutmak, susturmak. Transdinyester sakinlerinin sesi duyulmalı. Özgürlüğümüzden, haklarımızdan bahsetmeliyiz. Histeriyi tırmandıran herkes Transdinyester'de barışa karşı. Konuşmaktan çekinmeyin. Kimsenin ağzımızı kapatma hakkı yok. Sesimizi duyurmak bizim hakkımız!" ifadelerini kullandı.
Moldova yönetiminin Transdinyester'e zarar vermek için geleneksel olarak küresel zorlukları kullandığına dikkat çeken Krasnoselskiy, bunlara örnek olarak hem Moldova makamlarının çatışmayı sona erdirmek için güce başvurduğu Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hem Kovid-19 salgınını hem de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını verdi.