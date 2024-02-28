https://sputniknews.com.tr/20240228/moldovanin-ekonomik-ablukasi-altindaki-transdinyester-rusyadan-yardim-talep-etti--1081191978.html
Transdinyester Rusya'dan yardım talep etti
Transdinyester Rusya'dan yardım talep etti
Sputnik Türkiye
Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesinden milletvekillerinin yer aldığı kongresinde bugün kabul edilen kararla... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
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Kongrede kabul edilen kararda, "Transdinyester Moldova Cumhuriyeti topraklarında 220 binden fazla Rusya vatandaşının daimi olarak yaşadığı ve Rusya'nın Dinyester'deki barışı tesis etme konusundaki benzersiz olumlu deneyiminin yanı sıra müzakere sürecindeki garantör ve arabulucu statüsü dikkate alınarak Moldova'nın baskısının arttığı koşullarda Transdinyester'in korunmasına yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi talebiyle Rusya Federasyon Konseyi ve Devlet Duması'na yönelik başvurunun kabul edilmesine karar verilmiştir" cümlelerine yer verildi. Söz konusu kararın belgesinde, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin ekonomik, sosyal, insani, askeri ve siyasi alanlarda eşi görülmemiş baskı ve tehditlere maruz kaldığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/moldovanin-ekonomik-ablukasi-altindaki-transdinyester-rusyadan-yardim-talep-etti-1081183435.html
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infografik, transdinyester, moldova, rusya, rusya federasyon konseyi
infografik, transdinyester, moldova, rusya, rusya federasyon konseyi
Transdinyester Rusya'dan yardım talep etti
19:09 28.02.2024 (güncellendi: 19:15 28.02.2024)
Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesinden milletvekillerinin yer aldığı kongresinde bugün kabul edilen kararla Transdinyester, Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulundu.
Kongrede kabul edilen kararda, "Transdinyester Moldova Cumhuriyeti topraklarında 220 binden fazla Rusya vatandaşının daimi olarak yaşadığı ve Rusya'nın Dinyester'deki barışı tesis etme konusundaki benzersiz olumlu deneyiminin yanı sıra müzakere sürecindeki garantör ve arabulucu statüsü dikkate alınarak Moldova'nın baskısının arttığı koşullarda Transdinyester'in korunmasına yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi talebiyle Rusya Federasyon Konseyi ve Devlet Duması'na yönelik başvurunun kabul edilmesine karar verilmiştir" cümlelerine yer verildi.
Söz konusu kararın belgesinde, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin ekonomik, sosyal, insani, askeri ve siyasi alanlarda eşi görülmemiş baskı ve tehditlere maruz kaldığı vurgulandı.