https://sputniknews.com.tr/20240228/moldovanin-ekonomik-ablukasi-altindaki-transdinyester-rusyadan-yardim-talep-etti--1081191978.html

Transdinyester Rusya'dan yardım talep etti

Transdinyester Rusya'dan yardım talep etti

Sputnik Türkiye

Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesinden milletvekillerinin yer aldığı kongresinde bugün kabul edilen kararla... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T19:09+0300

2024-02-28T19:09+0300

2024-02-28T19:15+0300

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Kongrede kabul edilen kararda, "Transdinyester Moldova Cumhuriyeti topraklarında 220 binden fazla Rusya vatandaşının daimi olarak yaşadığı ve Rusya'nın Dinyester'deki barışı tesis etme konusundaki benzersiz olumlu deneyiminin yanı sıra müzakere sürecindeki garantör ve arabulucu statüsü dikkate alınarak Moldova'nın baskısının arttığı koşullarda Transdinyester'in korunmasına yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi talebiyle Rusya Federasyon Konseyi ve Devlet Duması'na yönelik başvurunun kabul edilmesine karar verilmiştir" cümlelerine yer verildi. Söz konusu kararın belgesinde, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin ekonomik, sosyal, insani, askeri ve siyasi alanlarda eşi görülmemiş baskı ve tehditlere maruz kaldığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240228/moldovanin-ekonomik-ablukasi-altindaki-transdinyester-rusyadan-yardim-talep-etti-1081183435.html

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