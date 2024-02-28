https://sputniknews.com.tr/20240228/milli-futbolcu-olsson-solunum-cihazina-baglandi-1081173772.html
Milli futbolcu Olsson solunum cihazına bağlandı
Milli futbolcu Olsson solunum cihazına bağlandı
Sputnik Türkiye
Danimarka 1. Futbol Ligi takımı Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı olarak... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T12:10+0300
2024-02-28T12:10+0300
2024-02-28T12:12+0300
spor
futbolcu
solunum cihazı
danimarka
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Kristoffer Olsson'un yokluğunun nedeni konusunda artan söylentiler ve varsayımlar karşısında, bu açıklamayı kamuoyuna duyurma zorunluluğunu hissettik. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bilincini kaybetti ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadeleri yer aldı.Beyinle ilgili bir rahatsızlıkBir dönem Arsenal'de de forma giyen Olsson'un beyinle ilgili akut bir hastalıktan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Midtjylland'daki herkes elbette Kristoffer'in ani hastalığından derinden etkilenmiştir ve düşüncelerimiz ve tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/hakemi-yumruklayan-futbolcu-tutuklandi-1081139737.html
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futbolcu, solunum cihazı, danimarka
futbolcu, solunum cihazı, danimarka
Milli futbolcu Olsson solunum cihazına bağlandı
12:10 28.02.2024 (güncellendi: 12:12 28.02.2024)
Danimarka 1. Futbol Ligi takımı Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Kristoffer Olsson'un yokluğunun nedeni konusunda artan söylentiler ve varsayımlar karşısında, bu açıklamayı kamuoyuna duyurma zorunluluğunu hissettik. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bilincini kaybetti ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadeleri yer aldı.
Beyinle ilgili bir rahatsızlık
Bir dönem Arsenal'de de forma giyen Olsson'un beyinle ilgili akut bir hastalıktan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Midtjylland'daki herkes elbette Kristoffer'in ani hastalığından derinden etkilenmiştir ve düşüncelerimiz ve tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir." denildi.