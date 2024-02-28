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Milli futbolcu Olsson solunum cihazına bağlandı
Milli futbolcu Olsson solunum cihazına bağlandı
Sputnik Türkiye
Danimarka 1. Futbol Ligi takımı Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı olarak... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Kristoffer Olsson'un yokluğunun nedeni konusunda artan söylentiler ve varsayımlar karşısında, bu açıklamayı kamuoyuna duyurma zorunluluğunu hissettik. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bilincini kaybetti ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadeleri yer aldı.Beyinle ilgili bir rahatsızlıkBir dönem Arsenal'de de forma giyen Olsson'un beyinle ilgili akut bir hastalıktan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Midtjylland'daki herkes elbette Kristoffer'in ani hastalığından derinden etkilenmiştir ve düşüncelerimiz ve tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/hakemi-yumruklayan-futbolcu-tutuklandi-1081139737.html
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futbolcu, solunum cihazı, danimarka
futbolcu, solunum cihazı, danimarka

Milli futbolcu Olsson solunum cihazına bağlandı

12:10 28.02.2024 (güncellendi: 12:12 28.02.2024)
© AFP 2023 / PEDJA MILOSAVLJEVICKristoffer Olsson
Kristoffer Olsson - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / PEDJA MILOSAVLJEVIC
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Danimarka 1. Futbol Ligi takımı Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Kristoffer Olsson'un yokluğunun nedeni konusunda artan söylentiler ve varsayımlar karşısında, bu açıklamayı kamuoyuna duyurma zorunluluğunu hissettik. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bilincini kaybetti ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadeleri yer aldı.

Beyinle ilgili bir rahatsızlık

Bir dönem Arsenal'de de forma giyen Olsson'un beyinle ilgili akut bir hastalıktan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Midtjylland'daki herkes elbette Kristoffer'in ani hastalığından derinden etkilenmiştir ve düşüncelerimiz ve tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir." denildi.
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