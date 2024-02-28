https://sputniknews.com.tr/20240228/milli-futbolcu-olsson-solunum-cihazina-baglandi-1081173772.html

Milli futbolcu Olsson solunum cihazına bağlandı

Milli futbolcu Olsson solunum cihazına bağlandı

Sputnik Türkiye

Danimarka 1. Futbol Ligi takımı Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı olarak... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T12:10+0300

2024-02-28T12:10+0300

2024-02-28T12:12+0300

spor

futbolcu

solunum cihazı

danimarka

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Kristoffer Olsson'un yokluğunun nedeni konusunda artan söylentiler ve varsayımlar karşısında, bu açıklamayı kamuoyuna duyurma zorunluluğunu hissettik. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bilincini kaybetti ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadeleri yer aldı.Beyinle ilgili bir rahatsızlıkBir dönem Arsenal'de de forma giyen Olsson'un beyinle ilgili akut bir hastalıktan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Midtjylland'daki herkes elbette Kristoffer'in ani hastalığından derinden etkilenmiştir ve düşüncelerimiz ve tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir." denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240227/hakemi-yumruklayan-futbolcu-tutuklandi-1081139737.html

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futbolcu, solunum cihazı, danimarka