https://sputniknews.com.tr/20240228/istanbulda-goruntulenen-ates-gokkusagi-nedir-neden-olur-1081194224.html
İstanbul'da da görüntülenen ateş gökkuşağı nedir, neden olur?
İstanbul'da da görüntülenen ateş gökkuşağı nedir, neden olur?
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada İstanbul'dan paylaşılan görüntüler sonrası merak konusu olan ateş gökkuşağı nedir, ateş gökkuşağı neden olur ve nasıl oluşur? 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T20:09+0300
2024-02-28T20:09+0300
2024-02-28T20:24+0300
istanbul
yaşam
ateş gökkuşağı
gökyüzü
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İstanbul'da gökyüzünde farklı bir görüntü görenlerin ilgisini çekti. Bulutların alışılmışın dışındaki hali 'bu nedir?' sorusunu akıllara getirdi. Gökyüzündeki sıradışı manzaranın adının ateş gökkuşağı olduğu ortaya çıktı.'Ateş gökkuşağı nedir' diye merak edenler için ise sorunun cevabı şöyle: Bu doğa olayı gökyüzündeki beyaz bir bulutun kısa bir süre içinde rengarenk olması olarak tanımlanabilir. Ateş gökkuşağı nasıl oluşur?Ateş gökkuşağı güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelir. Ateş gökkuşağına neden olan ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması da gereklidir.Ateş gökkuşağı en çok nerelerde olur?Güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluşan ateş gökkuşağı nadir görülen bir doğa olayı olarak tanımlanır. Ateş gökkuşağı ile en çok Sibirya ve Rusya'da karşılaşılır.
https://sputniknews.com.tr/20210514/kozanda-ates-gokkusagi-olustu-1044500074.html
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ateş gökkuşağı nedir, ateş gökkuşağı ne demek, ateş kuşağı nasıl oluşur, ateş gökkuşağı neyin habercisi, ateş gökkuşağı deprem habercisi mi
ateş gökkuşağı nedir, ateş gökkuşağı ne demek, ateş kuşağı nasıl oluşur, ateş gökkuşağı neyin habercisi, ateş gökkuşağı deprem habercisi mi
İstanbul'da da görüntülenen ateş gökkuşağı nedir, neden olur?
20:09 28.02.2024 (güncellendi: 20:24 28.02.2024)
Sosyal medyada İstanbul'dan paylaşılan görüntüler sonrası merak konusu olan ateş gökkuşağı nedir, ateş gökkuşağı neden olur ve nasıl oluşur?
İstanbul'da gökyüzünde farklı bir görüntü görenlerin ilgisini çekti. Bulutların alışılmışın dışındaki hali 'bu nedir?' sorusunu akıllara getirdi.
Gökyüzündeki sıradışı manzaranın adının ateş gökkuşağı olduğu ortaya çıktı.
'Ateş gökkuşağı nedir' diye merak edenler için ise sorunun cevabı şöyle:
"Ateş gökkuşağı, güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılmasıyla meydana gelen doğa olayı."
Bu doğa olayı gökyüzündeki beyaz bir bulutun kısa bir süre içinde rengarenk olması olarak tanımlanabilir.
Ateş gökkuşağı nasıl oluşur?
Ateş gökkuşağı güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelir. Ateş gökkuşağına neden olan ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması da gereklidir.
Ateş gökkuşağı en çok nerelerde olur?
Güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluşan ateş gökkuşağı nadir görülen bir doğa olayı olarak tanımlanır. Ateş gökkuşağı ile en çok Sibirya ve Rusya'da karşılaşılır.