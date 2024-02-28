https://sputniknews.com.tr/20240228/dunyanin-ilk-sehirlerarasi-hava-taksisi-deneme-ucusu-yapildi-1081197687.html

Dünyanın ilk şehirlerarası hava taksisi: Deneme uçuşu yapıldı

Dünyanın ilk şehirlerarası hava taksisi: Deneme uçuşu yapıldı

Sputnik Türkiye

Çinli hava aracı üreticisi AutoFlight şehirlerarası kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirdiği aracın deneme uçuşunu gerçekleştirdi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T23:41+0300

2024-02-28T23:41+0300

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dünya

taksi

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deneme

deneme uçuşu

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Çinli hava aracı üreticisi AutoFlight şehirlerarası kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirdiği elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracının (eVTOL) deneme uçuşunu yaptı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneme uçuşu, Prosperity (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.Şirket 20 dakika süren deneme uçuşunun, dünyanın ilk şehirlerarası hava taksisi seferi olduğunu bildirdi.Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşunda güzergah olarak, eyalet hükümetinin 'alçak irtifa ekonomisini' geliştirmek üzere belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullandı.Altı pervaneli planör tipi hava aracı, 250 kilometre azami mesafede pilotla birlikte 5 kişi taşıyabiliyor. Araç saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

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taksi, çin, deneme, deneme uçuşu