https://sputniknews.com.tr/20240228/dunyaca-unlu-aktor-alain-delonun-evinden-cephanelik-cikti-72-silah-ve-3-binden-fazla-mermi-bulundu-1081174850.html
Dünyaca ünlü aktör Alain Delon'un evinden cephanelik çıktı: 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu
Dünyaca ünlü aktör Alain Delon'un evinden cephanelik çıktı: 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu
Sputnik Türkiye
Ünlü Fransız aktör Delon'un savcılık tarafından evinde yapılan aramada 72 ateşli siah ve 3 binden fazla mermi ele geçirildi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T12:21+0300
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2024-02-28T12:21+0300
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savcılık
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Montargis Savcılığı tarafından yapılan açıklamada geçen hafta ünlü Fransız aktör Alain Delon'un Fransa'nın Loiret şehrindeki evinde arama yapıldığı bildirildi.Delon'un evinde yapılan aramada 72 ateşli silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirildiği duyuruldu.Montargis Savcısı Jean Cedric Gaux yaptığı basın açıklamasında, ağır hasta olduğunu belirttiği 88 yaşındaki Delon'un 'ateşli silah bulundurma yetkisine sahip olmadığını' vurguladı.Fransız aktörün mülkünde yapılan aramada ayrıca bir atış poligonunun da tespit edildiğini belirtilirken A, B ve C kategorisi silahların yasadışı depolanmasın, edinilmesi ve bulundurulması suçlarından ön soruşturma açıldığı ifade edildi.Aktörün kızı Anouchka Delon daha önce bir dergiye yaptığı açıklamada, aile malikanesine 'her zaman korumasıyla birlikte gittiğini' zira erkek kardeşlerinin 'kendilerini Vahşi Batı'da sanarak evin içinde silahlı' dolaştıklarını dile getirmişti.Aktörün oğlu Anthony Delon kız kardeşine cevap vermiş ve 'iftira' niteliğinde olduğunu dile getirdiği cümleleri kınamıştı.Fransız mahkemesi, aktörün üç çocuğu arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle tıbbi bakımında Alain Delon'a yardımcı olması için yasal bir temsilci atamıştı. Çocukları Anthony, Anouchka ve Alain-Fabien aktörün mirası ve sağlık durumu konusunda anlaşmazlık yaşıyor. 2019'da geçirdiği felçten bu yana sağlık durumu kötü olan Alain Delon'un milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220319/otenazi-ile-hayatina-son-vermek-istedigini-aciklayan-alain-delon-yaslanmak-berbat-1054867320.html
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alain delon, fransa, ateşli silah, mermi, cephane, cephanelik, miras, savcılık
alain delon, fransa, ateşli silah, mermi, cephane, cephanelik, miras, savcılık
Dünyaca ünlü aktör Alain Delon'un evinden cephanelik çıktı: 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu
Ünlü Fransız aktör Delon'un savcılık tarafından evinde yapılan aramada 72 ateşli siah ve 3 binden fazla mermi ele geçirildi.
Montargis Savcılığı tarafından yapılan açıklamada geçen hafta ünlü Fransız aktör Alain Delon'un Fransa'nın Loiret şehrindeki evinde arama yapıldığı bildirildi.
Delon'un evinde yapılan aramada 72 ateşli silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirildiği duyuruldu.
Montargis Savcısı Jean Cedric Gaux yaptığı basın açıklamasında, ağır hasta olduğunu belirttiği 88 yaşındaki Delon'un 'ateşli silah bulundurma yetkisine sahip olmadığını' vurguladı.
Fransız aktörün mülkünde yapılan aramada ayrıca bir atış poligonunun da tespit edildiğini belirtilirken A, B ve C kategorisi silahların yasadışı depolanmasın, edinilmesi ve bulundurulması suçlarından ön soruşturma açıldığı ifade edildi.
Aktörün kızı Anouchka Delon daha önce bir dergiye yaptığı açıklamada, aile malikanesine 'her zaman korumasıyla birlikte gittiğini' zira erkek kardeşlerinin 'kendilerini Vahşi Batı'da sanarak evin içinde silahlı' dolaştıklarını dile getirmişti.
Aktörün oğlu Anthony Delon kız kardeşine cevap vermiş ve 'iftira' niteliğinde olduğunu dile getirdiği cümleleri kınamıştı.
Fransız mahkemesi, aktörün üç çocuğu arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle tıbbi bakımında Alain Delon'a yardımcı olması için yasal bir temsilci atamıştı.
Çocukları Anthony, Anouchka ve Alain-Fabien aktörün mirası ve sağlık durumu konusunda anlaşmazlık yaşıyor. 2019'da geçirdiği felçten bu yana sağlık durumu kötü olan Alain Delon'un milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.