https://sputniknews.com.tr/20240228/cumhurbaskani-erdogandan-28-subat-mesaji-bir-daha-izin-vermeyecegiz-1081178387.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: 'Bir daha izin vermeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: 'Bir daha izin vermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T13:54+0300
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2024-02-28T14:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
28 şubat
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28 Şubat'ta yapılan ve 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı bu döneme ismini verdi. Sonradan "post modern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 27 yıl geçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." mesajını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/aym-28-subat-davasinda-muebbet-hapse-carptirilan-3-eski-generalin-ihlal-basvurusunu-reddetti-1070539416.html
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recep tayyip erdoğan, 28 şubat, türkiye
recep tayyip erdoğan, 28 şubat, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: 'Bir daha izin vermeyeceğiz'
13:54 28.02.2024 (güncellendi: 14:10 28.02.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
28 Şubat'ta yapılan ve 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı bu döneme ismini verdi. Sonradan "post modern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 27 yıl geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." mesajını paylaştı.