https://sputniknews.com.tr/20240228/cumhurbaskani-erdogandan-28-subat-mesaji-bir-daha-izin-vermeyecegiz-1081178387.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: 'Bir daha izin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: 'Bir daha izin vermeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T13:54+0300

2024-02-28T13:54+0300

2024-02-28T14:10+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

28 şubat

türkiye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1a/1081106654_0:0:2988:1682_1920x0_80_0_0_a5426fcf5dac28ef6423f7bcfe0ba467.jpg

28 Şubat'ta yapılan ve 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı bu döneme ismini verdi. Sonradan "post modern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 27 yıl geçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." mesajını paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230503/aym-28-subat-davasinda-muebbet-hapse-carptirilan-3-eski-generalin-ihlal-basvurusunu-reddetti-1070539416.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, 28 şubat, türkiye