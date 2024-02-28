https://sputniknews.com.tr/20240228/cinden-tayvana-uyari-abdye-guvenerek-hareket-etmek-bolgede-askeri-tehlikelere-yol-acar-1081178574.html
Çin'den Tayvan'a uyarı: 'ABD'ye güvenerek hareket etmek bölgede askeri tehlikelere yol açar'
Çin'den Tayvan'a uyarı: 'ABD'ye güvenerek hareket etmek bölgede askeri tehlikelere yol açar'
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Fenglian, Tayvan'ın ABD'nin yardımı ve sağladığı silahlarla bağımsızlık elde etme girişimlerinin bölgede askeri... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T14:09+0300
2024-02-28T14:09+0300
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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian yaptığı açıklamada, Tayvan yönetiminin ABD'nin yardımı ve sağladığı silahlarla bağımsızlık elde etme girişimlerinin Tayvan Boğazı'nda askeri tehlike yaratacağını söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan tarafından talep edilen ve 75 milyon dolar değerindeki iletişim savunma ekipmanı satışını onaylamıştı.Zhu düzenlediği basın toplantısında "Tayvan Demokratik İlerleme Partisi hükümetinin ABD'ye ve silahlara güvenerek bağımsızlığa ulaşma girişimleri, Tayvan Boğazı bölgesinde yalnız askeri tehlikeye neden olur ve Tayvanlı yurttaşları tehlikeli bir konuma sokar" dedi.Zhu açıklamasında "ABD'nin Tayvan bölgesine silah satmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu tutumumuz tutarlı ve nettir" diyerek ABD'yi 'Tek Çin' ilkesine, Çin-ABD ortak bildirisinin şartlarına bağlı kalmaya ve Tayvan'a silah satışını durdurmaya çağırdı.Şubat ayının başlarında Pentagon, ABD menşeili bir savunma sanayi şirketi ile Tayvan'a 50 adet havadan karaya füze üretimi ve teslimatı için 68 milyon doların üzerinde bir sözleşme imzaladığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/cin-filistin-halkinin-yabanci-isgaline-karsi-guc-kullanma-hakki-vardir-1081004819.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, tayvan boğazı, abd, abd dışişleri bakanlığı, pentagon
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, tayvan boğazı, abd, abd dışişleri bakanlığı, pentagon
Çin'den Tayvan'a uyarı: 'ABD'ye güvenerek hareket etmek bölgede askeri tehlikelere yol açar'
Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Fenglian, Tayvan'ın ABD'nin yardımı ve sağladığı silahlarla bağımsızlık elde etme girişimlerinin bölgede askeri tehlikeler yaratacağını dile getirdi.
Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian yaptığı açıklamada, Tayvan yönetiminin ABD'nin yardımı ve sağladığı silahlarla bağımsızlık elde etme girişimlerinin Tayvan Boğazı'nda askeri tehlike yaratacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan tarafından talep edilen ve 75 milyon dolar değerindeki iletişim savunma ekipmanı satışını onaylamıştı.
Zhu düzenlediği basın toplantısında "Tayvan Demokratik İlerleme Partisi hükümetinin ABD'ye ve silahlara güvenerek bağımsızlığa ulaşma girişimleri, Tayvan Boğazı bölgesinde yalnız askeri tehlikeye neden olur ve Tayvanlı yurttaşları tehlikeli bir konuma sokar" dedi.
Zhu açıklamasında "ABD'nin Tayvan bölgesine silah satmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu tutumumuz tutarlı ve nettir" diyerek ABD'yi 'Tek Çin' ilkesine, Çin-ABD ortak bildirisinin şartlarına bağlı kalmaya ve Tayvan'a silah satışını durdurmaya çağırdı.
Şubat ayının başlarında Pentagon, ABD menşeili bir savunma sanayi şirketi ile Tayvan'a 50 adet havadan karaya füze üretimi ve teslimatı için 68 milyon doların üzerinde bir sözleşme imzaladığını açıklamıştı.