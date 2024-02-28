https://sputniknews.com.tr/20240228/bitcoinde-yukselis-hiz-kesmiyor-64-bini-gordu-1081194866.html

Bitcoin'de yükseliş hız kesmiyor: 64 bini gördü

Bitcoin'de yükseliş hız kesmiyor: 64 bini gördü

Sputnik Türkiye

2021 yılından bu yana ilk kez 60 bin dolar sınırını aşan Bitcoin yükselişini sürdürerek, 64 bin doları test etti. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T20:24+0300

2024-02-28T20:24+0300

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Bitcoin, hafta başından bu yana sürdürdüğü yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Bitcoin fiyatı, 64 bin doları gördü.Piyasada yaşanan bu hızlı yükselişin ardından Bitcoin 59 bin 700'e dolarla tekrar 60 binin altına indi.Bitcoin, bugün 2 yıl sonra ilk kez 60 bin doların üzerine çıkmıştı.

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