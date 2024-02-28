https://sputniknews.com.tr/20240228/bitcoinde-yukselis-hiz-kesmiyor-64-bini-gordu-1081194866.html
Bitcoin'de yükseliş hız kesmiyor: 64 bini gördü
Bitcoin'de yükseliş hız kesmiyor: 64 bini gördü
Sputnik Türkiye
2021 yılından bu yana ilk kez 60 bin dolar sınırını aşan Bitcoin yükselişini sürdürerek, 64 bin doları test etti. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T20:24+0300
2024-02-28T20:24+0300
2024-02-28T20:34+0300
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Bitcoin, hafta başından bu yana sürdürdüğü yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Bitcoin fiyatı, 64 bin doları gördü.Piyasada yaşanan bu hızlı yükselişin ardından Bitcoin 59 bin 700'e dolarla tekrar 60 binin altına indi.Bitcoin, bugün 2 yıl sonra ilk kez 60 bin doların üzerine çıkmıştı.
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bitcoin, kripto para, kripto
bitcoin, kripto para, kripto
Bitcoin'de yükseliş hız kesmiyor: 64 bini gördü
20:24 28.02.2024 (güncellendi: 20:34 28.02.2024)
2021 yılından bu yana ilk kez 60 bin dolar sınırını aşan Bitcoin yükselişini sürdürerek, 64 bin doları test etti.
Bitcoin, hafta başından bu yana sürdürdüğü yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Bitcoin fiyatı, 64 bin doları gördü.
Piyasada yaşanan bu hızlı yükselişin ardından Bitcoin 59 bin 700'e dolarla tekrar 60 binin altına indi.
Bitcoin, bugün 2 yıl sonra ilk kez 60 bin doların üzerine çıkmıştı.