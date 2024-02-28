https://sputniknews.com.tr/20240228/bingolde-karda-avlanan-tilki-goruntulendi-1081185777.html
Bingöl'de karda avlanan tilki görüntülendi
Bingöl'de karda avlanan tilki görüntülendi
Sputnik Türkiye
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında bir tilki, karların içinde avlanırken görüntülendi. O anlar kameraya bu şekilde yansıdı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T16:42+0300
2024-02-28T16:42+0300
2024-02-28T16:42+0300
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fotoğraf, tilki, bingöl, karlıova, av, kar, kış, фото
fotoğraf, tilki, bingöl, karlıova, av, kar, kış, фото
Bingöl'de karda avlanan tilki görüntülendi
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında bir tilki, karların içinde avlanırken görüntülendi. O anlar kameraya bu şekilde yansıdı.
© AA / Ali İhsan Öztürk
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında kameralara takılan tilki poz veriyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında kameralara takılan tilki poz veriyor.
© AA / Ali İhsan Öztürk
Tilkiler, kış mevsiminde besin kaynaklarının azalması sebebiyle kar altındaki canlıları tespit etmek zorundalar.
Tilkiler, kış mevsiminde besin kaynaklarının azalması sebebiyle kar altındaki canlıları tespit etmek zorundalar.
© AA / Ali İhsan Öztürk
Kar altında avını tespit eden tilki, avına hamle yapıyor.
Kar altında avını tespit eden tilki, avına hamle yapıyor.
© AA / Ali İhsan Öztürk
Karın altındaki en düşük titreşimleri bile algılayabilen tilkiler kış aylarında besin ihtiyacını bu şekilde avlanarak sağlıyorlar.
Karın altındaki en düşük titreşimleri bile algılayabilen tilkiler kış aylarında besin ihtiyacını bu şekilde avlanarak sağlıyorlar.
© AA / Ali İhsan Öztürk
Yerleşim bölgelerine yakın yerlere köpekler sebebiyle yaklaşamayan tilkiler kışın zorlu şartlarında hayatlarını sürdürmek zorundalar.
Yerleşim bölgelerine yakın yerlere köpekler sebebiyle yaklaşamayan tilkiler kışın zorlu şartlarında hayatlarını sürdürmek zorundalar.
© AA / Ali İhsan Öztürk
Yerleşim bölgelerine yaklaşabilen tilkiler ise çöplerdeki artıklar ve şanslı iseler bazı kümes hayvanlarını avlayarak günlerini tamamlıyorlar.
Yerleşim bölgelerine yaklaşabilen tilkiler ise çöplerdeki artıklar ve şanslı iseler bazı kümes hayvanlarını avlayarak günlerini tamamlıyorlar.
© AA / Ali İhsan Öztürk
Kar altındaki avına hamle yapan tilkinin eli boş olduğu görülüyor.
Kar altındaki avına hamle yapan tilkinin eli boş olduğu görülüyor.