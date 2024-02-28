https://sputniknews.com.tr/20240228/beykozda-2-katli-fabrikada-yangin-1081186710.html
Beykoz'da 2 katlı fabrikada yangın
Beykoz'da 2 katlı fabrikada yangın
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan Örnekköy’de 2 katlı bir fabrikada yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T17:01+0300
2024-02-28T17:01+0300
2024-02-28T17:19+0300
yaşam
beykoz
istanbul
yangın
itfaiye
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Beykoz Örnekköy Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Beykoz'da 2 katlı fabrikada yangın
Sputnik Türkiye
Beykoz'da 2 katlı fabrikada yangın
2024-02-28T17:01+0300
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beykoz, istanbul, yangın, itfaiye, видео
beykoz, istanbul, yangın, itfaiye, видео
Beykoz'da 2 katlı fabrikada yangın
17:01 28.02.2024 (güncellendi: 17:19 28.02.2024)
İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan Örnekköy’de 2 katlı bir fabrikada yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Beykoz Örnekköy Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.