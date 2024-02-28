https://sputniknews.com.tr/20240228/2024-paris-olimpiyatlari-ile-ilgili-guvenlik-bilgilerinin-bulundugu-usb-bellek-calindi-1081190794.html
2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı
2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı
Sputnik Türkiye
Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleğin bulunduğu çanta tren garında çalındı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T18:04+0300
2024-02-28T18:04+0300
2024-02-28T18:05+0300
harici bellek (usb) çubuğu
dünya
2024 paris olimpiyatları
güvenlik
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Fransız kanal BFMTV'nin haberine göre, bir Paris Belediyesi çalışanına ait çanta kentteki Kuzey Garı'nda bir trende çalındı. Çantanın içinde, 2 USB belleğin ve iş bilgisayarının olduğu bilgisi paylaşıldı.Söz konusu USB belleklerden birinde 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin güvenlik planları yer alıyordu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Ulusal basın, bu durumun Olimpiyatlar için güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı konusunu gündeme taşıdı.Paris Belediyesine bağlı 2 bin kadar belediye polisinin, Olimpiyatlar süresince görev alması bekleniyor.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240223/cas-rusya-olimpiyat-komitesinin-itirazini-reddetti-1081038086.html
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harici bellek (usb) çubuğu, 2024 paris olimpiyatları, güvenlik
harici bellek (usb) çubuğu, 2024 paris olimpiyatları, güvenlik
2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı
18:04 28.02.2024 (güncellendi: 18:05 28.02.2024)
Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleğin bulunduğu çanta tren garında çalındı.
Fransız kanal BFMTV'nin haberine göre, bir Paris Belediyesi çalışanına ait çanta kentteki Kuzey Garı'nda bir trende çalındı. Çantanın içinde, 2 USB belleğin ve iş bilgisayarının olduğu bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu USB belleklerden birinde 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin güvenlik planları yer alıyordu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ulusal basın, bu durumun Olimpiyatlar için güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı konusunu gündeme taşıdı.
Paris Belediyesine bağlı 2 bin kadar belediye polisinin, Olimpiyatlar süresince görev alması bekleniyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.