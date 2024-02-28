https://sputniknews.com.tr/20240228/2024-paris-olimpiyatlari-ile-ilgili-guvenlik-bilgilerinin-bulundugu-usb-bellek-calindi-1081190794.html

2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı

2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı

Sputnik Türkiye

Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleğin bulunduğu çanta tren garında çalındı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T18:04+0300

2024-02-28T18:04+0300

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harici bellek (usb) çubuğu

dünya

2024 paris olimpiyatları

güvenlik

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Fransız kanal BFMTV'nin haberine göre, bir Paris Belediyesi çalışanına ait çanta kentteki Kuzey Garı'nda bir trende çalındı. Çantanın içinde, 2 USB belleğin ve iş bilgisayarının olduğu bilgisi paylaşıldı.Söz konusu USB belleklerden birinde 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin güvenlik planları yer alıyordu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Ulusal basın, bu durumun Olimpiyatlar için güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı konusunu gündeme taşıdı.Paris Belediyesine bağlı 2 bin kadar belediye polisinin, Olimpiyatlar süresince görev alması bekleniyor.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240223/cas-rusya-olimpiyat-komitesinin-itirazini-reddetti-1081038086.html

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Sputnik Türkiye

harici bellek (usb) çubuğu, 2024 paris olimpiyatları, güvenlik