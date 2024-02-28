3 kişinin öldürüldüğü komşu kavgası davasında 'haksız tahrik' indirimi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanları, Alzheimer hastalığının tedavisini bulmaya çok yaklaştı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Türkiye’nin geleceği sağlık markalarıyla gelecek'
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
16:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İsrailli diplomata yanıt: Karşı koymaya devam edeceğiz
16:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
Meral Akşener ve Battal İlgezdi’nin seçmeni azarlaması
19:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240228/-3-kisinin-olduruldugu-komsu-kavgasi-davasinda-haksiz-tahrik-indirimi-1081197814.html
3 kişinin öldürüldüğü komşu kavgası davasında 'haksız tahrik' indirimi
3 kişinin öldürüldüğü komşu kavgası davasında 'haksız tahrik' indirimi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Meryem-Yahya Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'nün öldürülmesinde sanık Ali İhsan Kılıç'ın Yahya Köşek'i öldürmek suçundan aldığı... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T23:43+0300
2024-02-28T23:43+0300
türkiye
bayraklı
izmir
ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0ca3a9df8f60dc9058a4c2bd7e8bdecd.jpg
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararına taraf avukatlarının itirazı üzerine duruşma açtı.Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı. Müşteki sanık Funda Topaloğlu ile taraf avukatları, salonda hazır bulundu.Sanıklardan Ali İhsan Kılıç, savunmasında, maktulün Yahya Köşek'in yolunu kestiğini, kavga ettiklerini, kendisine bıçak çektiğini ileri sürdü. Kılıç, yargılanan ağabeyi Mehmet Kılıç'ın ise olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.Mahkeme başkanı, poliste ve ilk derece mahkemesindeki ifadelerinde farklılıklar bulunduğunu belirtmesi üzerine sanık Kılıç, "Şimdiki ifadem doğru" yanıtını verdi.Sanıklardan Mehmet Kılıç ise kardeşi Ali İhsan Kılıç ile maktul Yahya Köşek arasında yaşananları bilmediğini ve olayla ilgisinin olmadığını iddia etti.Haksız tahrik indirimi uygulandıCumhuriyet savcısı, Ali İhsan Kılıç ile maktul Yahya Köşek'in daha önce kavga ettiklerini, Kılıç'a, bu suçtan verilen müebbet hapis cezasında "haksız tahrik indirimi" uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.Savcı, diğer suçlara ilişkin sanıklara verilen cezalar ile Filiz Topaloğlu hakkında verilen beraat kararını hukuka uygun olduğunu savundu.Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'a, Yahya Köşek'i öldürmesi suçuna karşılık verilen müebbet hapis cezasını, haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıla düşürdü.Sanıklardan Ali İhsan Kılıç ile Mehmet Kılıç'a verilen diğer hapis cezaları ile Köşek çiftinin kızları Filiz Topaloğlu'na verilen beraat kararı ise hukuka uygun bulundu.Ne olmuştu?İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran 2022'de 66 yaşındaki Ali İhsan Kılıç, 61 yaşındaki komşusu Yahya Köşek ile 57 yaşındaki Meryem Köşek'i tabancayla vurmuştu.Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen Köşek çiftinin kızları 37 yaşındaki Funda Güçlü'yü de silahla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamıştı.Kaçan Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerince yakalanmıştı.Tabanca üzerinde yapılan incelemede, parmak izi bulunan Mehmet Kılıç (68) da 13 Temmuz'da tutuklanmıştı. Yargılama süreciSanıklar Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç hakkında hazırlanan iddianamede, komşular arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet bulunduğu belirtilmişti.Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu hakkında da sanıklara yönelik darbederek yaralama suçundan iddianame hazırlanmış, dava dosyası, Kılıç kardeşler hakkında açılan davayla birleştirilmişti.Sanıklar arasında 5 gün önce başıboş köpek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı da duruşmalarda sanık ve müştekiler tarafından ifade edilmişti.Yerel mahkemenin kararıİzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Ali İhsan Kılıç'ı, Mehmet Köşek'i öldürdüğü için müebbet, Meryem Köşek ile kızı Funda Güçlü'yü öldürdüğü için de iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.Ali İhsan Kılıç'a ayrıca Filiz Topaloğlu'na yönelik, "silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, Kılıç'ı ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.Mehmet Kılıç ise "kasten öldürmeye yardım" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Mehmet Kılıç'ı yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan müşteki sanık Filiz Topaloğlu'nun eylemi ise "nefsi müdafaa" olarak nitelendirilmiş ve beraatine hükmedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20190517/anne-ve-babasini-siyanur-icirerek-olduren-kalkan-kirmizi-gozlu-siyah-pelerinli-ve-mekanik-sesli-bir-1039079989.html
türkiye
bayraklı
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_56:0:704:486_1920x0_80_0_0_84ee451d5431b92174c6afab13f59923.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bayraklı, izmir, ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)
bayraklı, izmir, ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)

3 kişinin öldürüldüğü komşu kavgası davasında 'haksız tahrik' indirimi

23:43 28.02.2024
© AADava - mahkeme - karar
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AA
Abone ol
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Meryem-Yahya Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'nün öldürülmesinde sanık Ali İhsan Kılıç'ın Yahya Köşek'i öldürmek suçundan aldığı müebbet hapis cezası, istinafta haksız tahrik indirimi uygulanarak 16 yıla düşürüldü.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararına taraf avukatlarının itirazı üzerine duruşma açtı.
Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı. Müşteki sanık Funda Topaloğlu ile taraf avukatları, salonda hazır bulundu.
Sanıklardan Ali İhsan Kılıç, savunmasında, maktulün Yahya Köşek'in yolunu kestiğini, kavga ettiklerini, kendisine bıçak çektiğini ileri sürdü. Kılıç, yargılanan ağabeyi Mehmet Kılıç'ın ise olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.
Mahkeme başkanı, poliste ve ilk derece mahkemesindeki ifadelerinde farklılıklar bulunduğunu belirtmesi üzerine sanık Kılıç, "Şimdiki ifadem doğru" yanıtını verdi.
Sanıklardan Mehmet Kılıç ise kardeşi Ali İhsan Kılıç ile maktul Yahya Köşek arasında yaşananları bilmediğini ve olayla ilgisinin olmadığını iddia etti.

Haksız tahrik indirimi uygulandı

Cumhuriyet savcısı, Ali İhsan Kılıç ile maktul Yahya Köşek'in daha önce kavga ettiklerini, Kılıç'a, bu suçtan verilen müebbet hapis cezasında "haksız tahrik indirimi" uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Savcı, diğer suçlara ilişkin sanıklara verilen cezalar ile Filiz Topaloğlu hakkında verilen beraat kararını hukuka uygun olduğunu savundu.
Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'a, Yahya Köşek'i öldürmesi suçuna karşılık verilen müebbet hapis cezasını, haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıla düşürdü.
Sanıklardan Ali İhsan Kılıç ile Mehmet Kılıç'a verilen diğer hapis cezaları ile Köşek çiftinin kızları Filiz Topaloğlu'na verilen beraat kararı ise hukuka uygun bulundu.

Ne olmuştu?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran 2022'de 66 yaşındaki Ali İhsan Kılıç, 61 yaşındaki komşusu Yahya Köşek ile 57 yaşındaki Meryem Köşek'i tabancayla vurmuştu.
Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen Köşek çiftinin kızları 37 yaşındaki Funda Güçlü'yü de silahla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamıştı.
Kaçan Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerince yakalanmıştı.
Tabanca üzerinde yapılan incelemede, parmak izi bulunan Mehmet Kılıç (68) da 13 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Yargılama süreci

Sanıklar Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç hakkında hazırlanan iddianamede, komşular arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet bulunduğu belirtilmişti.
Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu hakkında da sanıklara yönelik darbederek yaralama suçundan iddianame hazırlanmış, dava dosyası, Kılıç kardeşler hakkında açılan davayla birleştirilmişti.
Sanıklar arasında 5 gün önce başıboş köpek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı da duruşmalarda sanık ve müştekiler tarafından ifade edilmişti.

Yerel mahkemenin kararı

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Ali İhsan Kılıç'ı, Mehmet Köşek'i öldürdüğü için müebbet, Meryem Köşek ile kızı Funda Güçlü'yü öldürdüğü için de iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.
Ali İhsan Kılıç'a ayrıca Filiz Topaloğlu'na yönelik, "silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, Kılıç'ı ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.
Mehmet Kılıç ise "kasten öldürmeye yardım" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mehmet Kılıç'ı yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan müşteki sanık Filiz Topaloğlu'nun eylemi ise "nefsi müdafaa" olarak nitelendirilmiş ve beraatine hükmedilmişti.
Siyanürlü şerbet içirme olayı - cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2019
DÜNYA
Anne ve babasını siyanür içirerek öldüren Kalkan: Kırmızı gözlü, siyah pelerinli ve mekanik sesli bir şahıs istedi
17 Mayıs 2019, 12:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала