https://sputniknews.com.tr/20240227/zaharovadan-abd-ve-ingilterenin-g7-muttefiklerine-kullanisli-aptal-benzetmesi-1081142820.html

Zaharova’dan ABD ve İngiltere’nin G7 müttefiklerine ‘kullanışlı aptal’ benzetmesi

Zaharova’dan ABD ve İngiltere’nin G7 müttefiklerine ‘kullanışlı aptal’ benzetmesi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington ve Londra'nın G7'deki müttefikleri Almanya, İtalya, Fransa ve Japonya'yı Rusya karşıtı... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T15:35+0300

2024-02-27T15:35+0300

2024-02-27T15:36+0300

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Yakın zamanda bir araya gelen G7 liderlerinin, Ukrayna'ya ‘sarsılmaz’ desteklerini teyit ettiği ortak bildiri hakkında değerlendirmelerde bulunan Zaharova, “Her şeyden önce Anglosaksonların çabalarıyla G7, Batı'nın Rusya'ya ve birbirleriyle meşru ilişkiler geliştirmek isteyen diğer bağımsız devletlere karşı mücadelesinin bir tür karargâhına dönüştürüldü. Aynı zamanda Washington ve Londra, Berlin, Tokyo, Paris ve Roma gibi diğer G7 üyelerini, Rusya karşıtı çizgilerine destek sağlamak için 'kullanışlı aptallar' olarak görerek yararlanmakta” ifadelerini kullandı.Zaharova, ABD ve uydularının Ukrayna'daki durumun çözümünü teşvik etmek için yapması gerekenleri sıraladığı konuşmasını, “ABD ve uyduları, çözümü sözde değil eylemde teşvik etmek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in kabul edilemez 'barış formülünü' desteklemekten vazgeçmeli, Kiev'deki neo-Nazi rejimine her türlü desteği kesmeli ve Rusya'nın Avrupa yönündeki güvenlik çıkarlarının sağlanmasına ilişkin meşru taleplerini karşılamalıdır” sözleriyle sonlandırdı.G7 liderleri, Ukrayna'ya ‘sarsılmaz’ desteklerini teyit ettiUkrayna'yı ziyaret eden dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kiev'den bağlandığı video konferansın ardından ortak açıklama yapılmıştı.Açıklamada, "G7 liderleri olarak, biz Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit etmek ve Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokratik geleceği için yorulmadan mücadele eden Ukraynalıların cesaretini, dayanıklılığını selamlamak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldik" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240225/biden-dondurulan-rus-varliklarinin-ukraynanin-ihtiyaclari-icin-kullanilmasinda-israrci-1081074260.html

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g7, g7 liderler zirvesi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, ingiltere, almanya, italya, kanada, japonya