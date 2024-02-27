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Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti: Galatasaray mı Beşiktaş mı kazanır?
Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti: Galatasaray mı Beşiktaş mı kazanır?
Sputnik Türkiye
3 Mart 2024'te nefesleri kesecek bir mücadele için geri sayım başladı. Sputnik, yapay zekaya derbi için tahminlerde bulunmasını istedi. Yapay zeka da... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T14:10+0300
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Türkiye'nin en büyük futbol heyecanlarından biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 3 Mart'ta taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İki ezeli rakip arasındaki bu mücadele öncesinde, geçmiş maçlara dair istatistikler ışığında gelecek tahminleri yapan yapay zeka ise muhtemel skoru açıkladı.Geçmiş maç istatistikleriGalatasaray ve Beşiktaş arasındaki rekabet tarihe damga vurmuş durumda. İki takım arasında oynanan son 10 maçın istatistiklerine gözatıldığında Galatasaray'ın 5 kez, Beşiktaş'ın ise 3 kez galip geldiği görülüyor. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Sputnik'in yapay zekaya sorduğuna göre, bu istatistikler; Galatasaray'ın son dönemdeki performansını göz önünde bulundurarak maçın favorisi olarak öne çıkmasını sağlıyor.3 ayrı tahminMaç kaç kaç biter?Bu verilere dayanarak yapılan tahminlere göre yapay zeka, Galatasaray'ın 2-1'lik bir skorla galip gelmesini muhtemel olarak gördü. Ancak, futbolun heyecanı ve belirsizliği göz önüne alındığında, maçın hangi tarafın lehine sonuçlanacağını kesin olarak önceden tahmin etmek elbette mümkün değil.
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Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti: Galatasaray mı Beşiktaş mı kazanır?

14:10 27.02.2024 (güncellendi: 14:13 27.02.2024)
© AASpor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
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3 Mart 2024'te nefesleri kesecek bir mücadele için geri sayım başladı. Sputnik, yapay zekaya derbi için tahminlerde bulunmasını istedi. Yapay zeka da Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan dev maç öncesinde, geçmiş maç istatistiklerine göz atarak kazananı tahmin etti.
Türkiye'nin en büyük futbol heyecanlarından biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 3 Mart'ta taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İki ezeli rakip arasındaki bu mücadele öncesinde, geçmiş maçlara dair istatistikler ışığında gelecek tahminleri yapan yapay zeka ise muhtemel skoru açıkladı.

Geçmiş maç istatistikleri

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki rekabet tarihe damga vurmuş durumda. İki takım arasında oynanan son 10 maçın istatistiklerine gözatıldığında Galatasaray'ın 5 kez, Beşiktaş'ın ise 3 kez galip geldiği görülüyor. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Sputnik'in yapay zekaya sorduğuna göre, bu istatistikler; Galatasaray'ın son dönemdeki performansını göz önünde bulundurarak maçın favorisi olarak öne çıkmasını sağlıyor.
1.
Son Maç Performansı: İki takım arasındaki son maçlara baktığımızda, genellikle skorların oldukça yakın olduğu görülüyor. Sonuçlar genellikle berabere bitiyor veya çok az farklarla kazanan çıkıyor. Bu da maçın oldukça çekişmeli geçeceğini işaret ediyor.
2.
Kadro Durumu: Maç gününe kadar yaşanacak sakatlık veya cezalar tabii ki tahminleri etkileyebilir. Ancak, mevcut kadrolar göz önüne alındığında, Galatasaray'ın hücum hattında etkili isimlere sahip olması ve Beşiktaş'ın savunma hattında bazı zorluklar yaşaması dikkat çekiyor.

3 ayrı tahmin

1.
Galatasaray'ın Üstünlüğü: Geçmiş maçlardaki performansı ve iç saha avantajıyla birleştirildiğinde, Galatasaray'ın bu derbide üstünlük sağlayabileceği tahmin ediliyor. Son dönemdeki form grafiği ve takımın motivasyonu, Sarı-Kırmızılıların galibiyete bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor.
2.
Beraberlik Olasılığı: Her ne kadar Galatasaray öne çıksa da, Beşiktaş'ın da hücumdaki etkinliği göz ardı edilmemeli. İki takım arasındaki denge, beraberlik olasılığını da güçlendiriyor. Her iki tarafın da mücadeleci yapısı, maçın 90 dakikasında herhangi bir takımın üstünlüğünü kabul etmeyeceğini gösterebilir.
3.
Sürpriz Bir Sonuç: Yapay zekaya göre 'futbolun içinde sürprizler her zaman olabilir'. Beşiktaş, Galatasaray karşısında beklenmedik bir performans sergileyebilir ve galibiyeti kaçıran taraf olabilir. Özellikle deplasmanda oynamanın getirdiği avantajı kullanarak, Beşiktaş'ın sürpriz bir sonuçla sahadan galip ayrılması mümkün.

Maç kaç kaç biter?

Bu verilere dayanarak yapılan tahminlere göre yapay zeka, Galatasaray'ın 2-1'lik bir skorla galip gelmesini muhtemel olarak gördü. Ancak, futbolun heyecanı ve belirsizliği göz önüne alındığında, maçın hangi tarafın lehine sonuçlanacağını kesin olarak önceden tahmin etmek elbette mümkün değil.
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