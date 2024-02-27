https://sputniknews.com.tr/20240227/yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahmin-etti-galatasaray-mi-besiktas-mi-kazanir-1081136321.html

Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti: Galatasaray mı Beşiktaş mı kazanır?

Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti: Galatasaray mı Beşiktaş mı kazanır?

Sputnik Türkiye

3 Mart 2024'te nefesleri kesecek bir mücadele için geri sayım başladı. Sputnik, yapay zekaya derbi için tahminlerde bulunmasını istedi. Yapay zeka da... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T14:10+0300

2024-02-27T14:10+0300

2024-02-27T14:13+0300

yapay zeka

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galatasaray sk

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beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş jimnastik kulübü

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Türkiye'nin en büyük futbol heyecanlarından biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 3 Mart'ta taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İki ezeli rakip arasındaki bu mücadele öncesinde, geçmiş maçlara dair istatistikler ışığında gelecek tahminleri yapan yapay zeka ise muhtemel skoru açıkladı.Geçmiş maç istatistikleriGalatasaray ve Beşiktaş arasındaki rekabet tarihe damga vurmuş durumda. İki takım arasında oynanan son 10 maçın istatistiklerine gözatıldığında Galatasaray'ın 5 kez, Beşiktaş'ın ise 3 kez galip geldiği görülüyor. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Sputnik'in yapay zekaya sorduğuna göre, bu istatistikler; Galatasaray'ın son dönemdeki performansını göz önünde bulundurarak maçın favorisi olarak öne çıkmasını sağlıyor.3 ayrı tahminMaç kaç kaç biter?Bu verilere dayanarak yapılan tahminlere göre yapay zeka, Galatasaray'ın 2-1'lik bir skorla galip gelmesini muhtemel olarak gördü. Ancak, futbolun heyecanı ve belirsizliği göz önüne alındığında, maçın hangi tarafın lehine sonuçlanacağını kesin olarak önceden tahmin etmek elbette mümkün değil.

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