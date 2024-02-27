https://sputniknews.com.tr/20240227/rusya-nato-ukraynadaki-varligini-mesrulastirmaya-calisiyor-1081128423.html

Rusya: NATO, Ukrayna'daki varlığını meşrulaştırmaya çalışıyor

Rusya: NATO, Ukrayna'daki varlığını meşrulaştırmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Sivastopol Milletvekili Dmitriy Belik, bir grup NATO ülkesinin, ordularının Ukrayna'daki varlığını meşrulaştırmak için komplo kurmaya karar... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T10:50+0300

2024-02-27T10:50+0300

2024-02-27T10:50+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun 'bazı AB ve NATO ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderebilir' şeklindeki açıklaması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını tartıştıklarını duyurmuştu.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Sivastopol Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Belik, Avrupa'dan gelen açıklamalara ilişkin değerlendirmesinde, bazı NATO ülkelerinin Ukrayna'daki askeri varlıklarını meşrulaştırma çabası içinde olduğunu belirtti.Sputnik'e demeç veren Belik, "Fico'nun açıklamasında yeni bir şey yok. NATO askeri personeli zaten Ukrayna'da, ancak yalnızca paralı asker statüsünde. Slovakya Başbakanı'nın bahsettiği şey, bazı ülkelerin kendi askeri personelinin Ukrayna'daki varlığını meşrulaştırmaya yönelik bir komplosu. Ukrayna toprakları ve Fico bu komplonun içinde yer almak istemiyor" dedi.Belik, Fico'nun siyasi kariyeri tehlike altına girse bile ülkesinin çıkarları için mücadele etmeye hazır az sayıda Batılı liderden biri olduğunun altını çizerek "Eski Avrupa artık bu çatışmayla ilgilenmiyor. Hiç kimse, Rusya'nın yenilgisine olduğu gibi Ukrayna'nın zaferine de inanmıyor ve aleni şekilde umutsuz olan bu davaya para verme konusunda da büyük bir istek yok" ifadelerini kullandı.Fico, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söylemişti.Basın açıklamasına, “Benim için bugünkü toplantı Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin başarısız olduğunun bir teyidi niteliğindedir” sözleriyle başlayan Fico, “Ancak konuştuğumuz konular tüylerimi diken diken etmesine rağmen yapıcı bir şekilde hazırlıklı olmak istiyorum. Bu tezlerden, bir grup NATO ve AB ülkesinin ikili anlaşmalar temelinde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği sonucu çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron da, “Bugün her şey özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240227/macron-ab-ulkelerinin-ukraynaya-asker-gonderebilecegini-soyledi-1081125590.html

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