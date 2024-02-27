https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-avdeyevka-yakinlarindaki-bir-yerlesim-birimi-daha-ozgurlestirildi-1081144960.html
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Avdeyevka yakınlarındaki bir yerleşim birimi daha özgürleştirildi
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Avdeyevka yakınlarındaki bir yerleşim birimi daha özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka yönündeki faaliyetlerini sürdüren Rus ordusunun Severnoye köyünü Ukrayna askerlerinden arındırarak özgürleştirdiğini... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T16:13+0300
2024-02-27T16:13+0300
2024-02-27T16:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
askeri operasyon
rus ordusu
rusya savunma bakanlığı
avdeyevka
donbass
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmeleri bildiren Savunma Bakanlığı, geçen hafta ele geçirilen Avdeyevka yakınındaki faaliyetler sonucunda Severnoye köyünün kontrol altına alındığını belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka yönünde düşmanın 9 karşı saldırısını da bastıran Rus güçleri, 485 Ukrayna askerini öldürdü.
https://sputniknews.com.tr/20240227/ukrayna-ordusunun-toplam-kayiplari-aciklandi-1081143537.html
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ukrayna, askeri operasyon, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, avdeyevka, donbass
ukrayna, askeri operasyon, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, avdeyevka, donbass
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Avdeyevka yakınlarındaki bir yerleşim birimi daha özgürleştirildi
16:13 27.02.2024 (güncellendi: 16:21 27.02.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka yönündeki faaliyetlerini sürdüren Rus ordusunun Severnoye köyünü Ukrayna askerlerinden arındırarak özgürleştirdiğini duyurdu.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmeleri bildiren Savunma Bakanlığı, geçen hafta ele geçirilen Avdeyevka yakınındaki faaliyetler sonucunda Severnoye köyünün kontrol altına alındığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka yönünde düşmanın 9 karşı saldırısını da bastıran Rus güçleri, 485 Ukrayna askerini öldürdü.