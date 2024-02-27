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RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme: 'Göz yumamayız'
RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme: 'Göz yumamayız'
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası yayın yapan sosyal medya mecralarında hakaretler üzerine inceleme yapıldığını belirterek... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası VOLE isimli platformun spor yayınında, kulüpleri ve hakemi hedef alan açıklamaların incelendiğini ve mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan platformun lisans alması yönünde uyarıldığı bildirildi.RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda "gerek kulüpleri gerekse hakem Abdulkadir Bitigen'i hedef alan açıklamalar ve hakaretler" üzerine gerekli ön incelemenin Üst Kurul tarafından yapıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:RTÜK'ten VOLE isimli spor platformuna uyarıÖte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı "VOLE" isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu ve bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığının tespit edildiği aktarıldı.Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK'ten lisans almalarının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:RTÜK Başkanı Şahin: Hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayızRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de konuya ilişkin, "Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. İster spor alanında olsun isterse başka alanlarda, kendine gazeteci veya medya mensubu diyen hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız" paylaşımını yaptı.Fenerbahçe'den RTÜK'e çağrıFenerbahçe, sosyal medya hesabından RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamasını alıntılayarak, açıklama yayımaldı. Şahin'in açıklamalarını dikkatle izlediklerini belirten Fenerbahçe, şu ifadeleri kullandı:
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), rtük, ebubekir şahin, fenerbahçe, hakem, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), youtube, galatasaray
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), rtük, ebubekir şahin, fenerbahçe, hakem, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), youtube, galatasaray

RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme: 'Göz yumamayız'

20:15 27.02.2024 (güncellendi: 20:21 27.02.2024)
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası yayın yapan sosyal medya mecralarında hakaretler üzerine inceleme yapıldığını belirterek, "Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. Hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası VOLE isimli platformun spor yayınında, kulüpleri ve hakemi hedef alan açıklamaların incelendiğini ve mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan platformun lisans alması yönünde uyarıldığı bildirildi.
RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda "gerek kulüpleri gerekse hakem Abdulkadir Bitigen'i hedef alan açıklamalar ve hakaretler" üzerine gerekli ön incelemenin Üst Kurul tarafından yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü ve taraftarlarını rahatsız edici içerikteki yayın, şu anda görev sahamızda bulunmayan 'YouTube' video paylaşım mecrasından gerçekleştirilmiştir. Bu tür yayınların denetimi hususunda 'YouTube' ile görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca, ilgili yayının kamuoyunu rahatsız etmesinden dolayı RTÜK yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve ilgili taraflarla görüşerek ikili ilişkilerle konuya müdahil olmuştur. Sayın TFF Başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır. Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK'ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir."

RTÜK'ten VOLE isimli spor platformuna uyarı

Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı "VOLE" isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu ve bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığının tespit edildiği aktarıldı.
Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK'ten lisans almalarının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile İzin ve Tahsisler Dairesinin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan 'VOLE', lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde ise platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır."

RTÜK Başkanı Şahin: Hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de konuya ilişkin, "Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. İster spor alanında olsun isterse başka alanlarda, kendine gazeteci veya medya mensubu diyen hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız" paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe'den RTÜK'e çağrı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamasını alıntılayarak, açıklama yayımaldı.
Şahin'in açıklamalarını dikkatle izlediklerini belirten Fenerbahçe, şu ifadeleri kullandı:
"Açıklamanızı dikkatle takip ettik. Aynı duruş, tavır ve yaklaşımı, yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü ve değerleri hakkında haksız, hadsiz ve üslupsuz şekilde saldıranlar için de ortaya koymanızı beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
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