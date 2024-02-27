https://sputniknews.com.tr/20240227/rtukten-spor-yayinlarina-inceleme-goz-yumamayiz-1081154258.html

RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme: 'Göz yumamayız'

RTÜK'ten spor yayınlarına inceleme: 'Göz yumamayız'

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası yayın yapan sosyal medya mecralarında hakaretler üzerine inceleme yapıldığını belirterek... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T20:15+0300

2024-02-27T20:15+0300

2024-02-27T20:21+0300

spor

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

rtük

ebubekir şahin

fenerbahçe

hakem

avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

youtube

galatasaray

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası VOLE isimli platformun spor yayınında, kulüpleri ve hakemi hedef alan açıklamaların incelendiğini ve mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan platformun lisans alması yönünde uyarıldığı bildirildi.RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda "gerek kulüpleri gerekse hakem Abdulkadir Bitigen'i hedef alan açıklamalar ve hakaretler" üzerine gerekli ön incelemenin Üst Kurul tarafından yapıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:RTÜK'ten VOLE isimli spor platformuna uyarıÖte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı "VOLE" isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu ve bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığının tespit edildiği aktarıldı.Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK'ten lisans almalarının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:RTÜK Başkanı Şahin: Hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayızRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de konuya ilişkin, "Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. İster spor alanında olsun isterse başka alanlarda, kendine gazeteci veya medya mensubu diyen hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız" paylaşımını yaptı.Fenerbahçe'den RTÜK'e çağrıFenerbahçe, sosyal medya hesabından RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamasını alıntılayarak, açıklama yayımaldı. Şahin'in açıklamalarını dikkatle izlediklerini belirten Fenerbahçe, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240227/aziz-yildirimdan-ozbeke-cevap-fenerbahce-camiasi-fetoye-savas-acmis-ve-kazanmis-bir-camiadir-1081153004.html

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), rtük, ebubekir şahin, fenerbahçe, hakem, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), youtube, galatasaray