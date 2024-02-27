https://sputniknews.com.tr/20240227/peruda-dang-hummasi-alarmi-acil-durum-ilan-edildi-1081146734.html

Peru'da dang humması alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da dang humması alarmı: Acil durum ilan edildi

Sputnik Türkiye

Güney Amerika ülkesi Peru'da son günlerde artış gösteren dang humması vakaları nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edilme kararı alındı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T17:06+0300

2024-02-27T17:06+0300

2024-02-27T17:06+0300

dang humması

peru

acil durum

dünya

hastalık

güney amerika

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Peru'da sıcak hava dalgası ve şiddetli yağışların dang humması vakalarında artışa yol açması nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edildi.Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın başkent Lima'yı çevreleyen bölgeler dahil 20 bölgeyi kapsayacağı ifade edildi.Ülkede yılın başından bu yana 32 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 31 bin 300'e yükseldiği bildirildi.Bu yılın ilk 7 haftasında kaydedilen dang humması vakalarının sayısının 2023'ün aynı dönemine göre 2 kat artış gösterdiği vurgulandı.Sağlık Bakanı Cesar Vasquez, "Hava şartları sivrisineklerin daha hızlı çoğalması ve hastalığın daha hızlı yayılması için mükemmel bir üreme alanı oluşturdu" dedi.Sağlıkta acil durum ilan edilmesi, hükümetin dang hummasından etkilenen bölgelere daha hızlı fon aktarmasına ve daha fazla doktor ile hemşire göndermesine imkan tanıyor.İnsanlara sivrisineklerle bulaşan dang humması, ateş, bulantı, kusma, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi semptomlara neden oluyor.Dang humması nedir?Dang humması tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşayanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Bulaşan kişide hafif derece ateş yapan hastalık bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.Dang humması, genellikle yağış dönemlerini kapsayan mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.Bilim insanları, hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerektiğini belirtiyor.

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dang humması, peru, acil durum, hastalık, güney amerika