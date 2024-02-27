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https://sputniknews.com.tr/20240227/peruda-dang-hummasi-alarmi-acil-durum-ilan-edildi-1081146734.html
Peru'da dang humması alarmı: Acil durum ilan edildi
Peru'da dang humması alarmı: Acil durum ilan edildi
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Peru'da son günlerde artış gösteren dang humması vakaları nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edilme kararı alındı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T17:06+0300
2024-02-27T17:06+0300
dang humması
peru
acil durum
dünya
hastalık
güney amerika
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Peru'da sıcak hava dalgası ve şiddetli yağışların dang humması vakalarında artışa yol açması nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edildi.Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın başkent Lima'yı çevreleyen bölgeler dahil 20 bölgeyi kapsayacağı ifade edildi.Ülkede yılın başından bu yana 32 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 31 bin 300'e yükseldiği bildirildi.Bu yılın ilk 7 haftasında kaydedilen dang humması vakalarının sayısının 2023'ün aynı dönemine göre 2 kat artış gösterdiği vurgulandı.Sağlık Bakanı Cesar Vasquez, "Hava şartları sivrisineklerin daha hızlı çoğalması ve hastalığın daha hızlı yayılması için mükemmel bir üreme alanı oluşturdu" dedi.Sağlıkta acil durum ilan edilmesi, hükümetin dang hummasından etkilenen bölgelere daha hızlı fon aktarmasına ve daha fazla doktor ile hemşire göndermesine imkan tanıyor.İnsanlara sivrisineklerle bulaşan dang humması, ateş, bulantı, kusma, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi semptomlara neden oluyor.Dang humması nedir?Dang humması tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşayanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Bulaşan kişide hafif derece ateş yapan hastalık bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.Dang humması, genellikle yağış dönemlerini kapsayan mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.Bilim insanları, hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerektiğini belirtiyor.
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dang humması, peru, acil durum, hastalık, güney amerika
dang humması, peru, acil durum, hastalık, güney amerika

Peru'da dang humması alarmı: Acil durum ilan edildi

17:06 27.02.2024
© AAPeru
Peru - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
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Güney Amerika ülkesi Peru'da son günlerde artış gösteren dang humması vakaları nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edilme kararı alındı.
Peru'da sıcak hava dalgası ve şiddetli yağışların dang humması vakalarında artışa yol açması nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edildi.

Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın başkent Lima'yı çevreleyen bölgeler dahil 20 bölgeyi kapsayacağı ifade edildi.

Ülkede yılın başından bu yana 32 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 31 bin 300'e yükseldiği bildirildi.

Bu yılın ilk 7 haftasında kaydedilen dang humması vakalarının sayısının 2023'ün aynı dönemine göre 2 kat artış gösterdiği vurgulandı.

Sağlık Bakanı Cesar Vasquez, "Hava şartları sivrisineklerin daha hızlı çoğalması ve hastalığın daha hızlı yayılması için mükemmel bir üreme alanı oluşturdu" dedi.

Sağlıkta acil durum ilan edilmesi, hükümetin dang hummasından etkilenen bölgelere daha hızlı fon aktarmasına ve daha fazla doktor ile hemşire göndermesine imkan tanıyor.

İnsanlara sivrisineklerle bulaşan dang humması, ateş, bulantı, kusma, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi semptomlara neden oluyor.

Dang humması nedir?

Dang humması tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşayanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor.

Bulaşan kişide hafif derece ateş yapan hastalık bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.
Dang humması, genellikle yağış dönemlerini kapsayan mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.
Bilim insanları, hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerektiğini belirtiyor.
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