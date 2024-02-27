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Okulda düşüp bilincini kaybeden Mira ilk ifadesini verdi: 'İyileşirsin deyip derse devam etti'
Okulda düşüp bilincini kaybeden Mira ilk ifadesini verdi: 'İyileşirsin deyip derse devam etti'
Sputnik Türkiye
Ankara'da okulda teneffüs saatinde başını sıraya çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 3'üncü sınıf öğrencisi Mira Şahin'in bilincinin açık olduğu ve sağlık... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T16:00+0300
2024-02-27T16:00+0300
yaşam
okul
öğretmen
ilk yardım
ankara
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Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi Mira Şahin, 22 Şubat Perşembe günü sınıf içinde başını sıraya çarptı.Çarpmanın etkisiyle fenalaşan Mira, ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mira Şahin, ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Mira'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma ise sürüyor.İlk isteği pide olduMira'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Baba Çağrı Şahin, kızının bilincinin açık olduğunu söyledi.Polis ekiplerinin Mira'nın ifadesini aldığını belirten Şahin, olayda ihmal olduğunu ileri sürdü.Şahin, "Öğretmene söylendiği zaman öğretmen, 'otur Mira, iyileşirsin, geçer' demiş. Yani Mira'yla öğretmeni değil de sınıf arkadaşları ilgilenmiş. İki üç saatlik kanama mevcutmuş buraya geldiğinde. Hemen ameliyathaneye alınıp gerekli müdahale yapıldı. Büyük bir ameliyat geçirdiği için yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor." diye konuştu.Kızının ameliyattan sonra ilk istediği şeyin pide olduğunu söyleyen Şahin, "Onu da 1-2 lokma da olsa yiyebildi. Şimdi yürütmeye çalışıyorlar. O aşamayı da tamamladıktan sonra Allah nasip ederse servise çıkaracağız." dedi.Öğretmenle dün bir görüşme yaptıklarını dile getiren baba Şahin, öğretmenin olayın bu noktaya geleceğini tahmin etmediğini söylediğini aktardı."Şikayetçi olduk"Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ankara Barosu Çocuk Hakları Başkanı avukat Hilal Çelik, Mira'nın sağlık kontrollerinin devam ettiğini ve bilincinin açık olduğunu söyledi.Dün sağlıklı bir şekilde Mira'nın ifadesinin alındığını aktaran Çelik, Mira'nın okulda arkadaşlarıyla oynarken ayağının takıldığını ve düşerek sıraya çarptığını beyan ettiğini aktardı.Çelik, şöyle konuştu:Mira'nın başını çarptıktan sonra yoğun bir baş ağrısı yaşadığı için doğrudan öğretmenle diyalog kurmadığını belirten Çelik, arkadaşlarının bu durumu sınıfta öğretmene ilettiklerini kaydetti.Çelik, öğretmenin basit bir kontrol yaptığını vurgulayarak, "Mira'nın anlatımına göre iyileşeceğini, geçeceğini söylemiş ve derse devam etmiş. Bu şekilde en az iki ders geçmiş ve Mira bu süre içinde hiçbir şekilde derse aktif olarak katılmamış. Bütün ders saatlerini sıranın üzerinde yatarak geçirmiş." dedi.'İlk müdahale bile kendi arkadaşları tarafından yapılmış'Öğretmenin ifadesini henüz göremediklerini söyleyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:Çelik, okul müdürü ve müdür yardımcısının çocuğun durumunu gördükten sonra aileye haber verildiğini, teyzesinin okula gelerek 112 Acil Servisi aradığını anlattı.Avukat Çelik, Mira'nın hastaneye geldiğinde bir ya da birden fazla kırık olduğu ve beyin kanamasının birkaç saat öncesinden başladığının da kendilerine söylendiğini ifade etti.
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okul, öğretmen, ilk yardım, ankara, mahkeme
okul, öğretmen, ilk yardım, ankara, mahkeme

Okulda düşüp bilincini kaybeden Mira ilk ifadesini verdi: 'İyileşirsin deyip derse devam etti'

16:00 27.02.2024
© İHA / İHA-AW148131Mira Şahin
Mira Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© İHA / İHA-AW148131
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Ankara'da okulda teneffüs saatinde başını sıraya çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 3'üncü sınıf öğrencisi Mira Şahin'in bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi Mira Şahin, 22 Şubat Perşembe günü sınıf içinde başını sıraya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle fenalaşan Mira, ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mira Şahin, ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Mira'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma ise sürüyor.

İlk isteği pide oldu

Mira'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Baba Çağrı Şahin, kızının bilincinin açık olduğunu söyledi.
Polis ekiplerinin Mira'nın ifadesini aldığını belirten Şahin, olayda ihmal olduğunu ileri sürdü.
Şahin, "Öğretmene söylendiği zaman öğretmen, 'otur Mira, iyileşirsin, geçer' demiş. Yani Mira'yla öğretmeni değil de sınıf arkadaşları ilgilenmiş. İki üç saatlik kanama mevcutmuş buraya geldiğinde. Hemen ameliyathaneye alınıp gerekli müdahale yapıldı. Büyük bir ameliyat geçirdiği için yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor." diye konuştu.
Kızının ameliyattan sonra ilk istediği şeyin pide olduğunu söyleyen Şahin, "Onu da 1-2 lokma da olsa yiyebildi. Şimdi yürütmeye çalışıyorlar. O aşamayı da tamamladıktan sonra Allah nasip ederse servise çıkaracağız." dedi.
Öğretmenle dün bir görüşme yaptıklarını dile getiren baba Şahin, öğretmenin olayın bu noktaya geleceğini tahmin etmediğini söylediğini aktardı.

"Şikayetçi olduk"

Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ankara Barosu Çocuk Hakları Başkanı avukat Hilal Çelik, Mira'nın sağlık kontrollerinin devam ettiğini ve bilincinin açık olduğunu söyledi.
Dün sağlıklı bir şekilde Mira'nın ifadesinin alındığını aktaran Çelik, Mira'nın okulda arkadaşlarıyla oynarken ayağının takıldığını ve düşerek sıraya çarptığını beyan ettiğini aktardı.
Çelik, şöyle konuştu:
"Ancak yine Mira'nın ifadelerinde gördüğümüz üzere başının çarptığı öğretmenine bildirilmesine rağmen öğretmenin zamanında müdahale etmediği, aileye haberdar etmediği ve birkaç ders geçtikten sonra yani Mira bilincini yitirdikten sonra okul idaresinin aileye haber verdiği yönünde. Haliyle ortada açık bir ihmal var. Bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali söz konusu. Bu noktada da biz bu durumdan dolayı ihmali olan okul idarecilerinin ve öğretmenlerin yargılanması için şikayetçi olduk. Süreci de takip edeceğiz. Şu anda öğretmenle ilgili disiplin soruşturması devam ediyor."
Mira'nın başını çarptıktan sonra yoğun bir baş ağrısı yaşadığı için doğrudan öğretmenle diyalog kurmadığını belirten Çelik, arkadaşlarının bu durumu sınıfta öğretmene ilettiklerini kaydetti.
Çelik, öğretmenin basit bir kontrol yaptığını vurgulayarak, "Mira'nın anlatımına göre iyileşeceğini, geçeceğini söylemiş ve derse devam etmiş. Bu şekilde en az iki ders geçmiş ve Mira bu süre içinde hiçbir şekilde derse aktif olarak katılmamış. Bütün ders saatlerini sıranın üzerinde yatarak geçirmiş." dedi.

'İlk müdahale bile kendi arkadaşları tarafından yapılmış'

Öğretmenin ifadesini henüz göremediklerini söyleyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öğretmenin çocuğun başına buz koyduğu, müdahale ettiği yönünde medyada özellikle bilgi kirliliği var. Ama böyle bir müdahale de hiç olmamış. Mira'nın arkadaşları ilk müdahaleyi yapmışlar. Çocuklar buz aramış. Buz bulamayınca kantinden bir şişe soğuk su almışlar ve Mira'nın başının ağrısını geçirmeye çalışmışlar. İlk müdahale bile kendi arkadaşları tarafından yapılmış."
Çelik, okul müdürü ve müdür yardımcısının çocuğun durumunu gördükten sonra aileye haber verildiğini, teyzesinin okula gelerek 112 Acil Servisi aradığını anlattı.
Avukat Çelik, Mira'nın hastaneye geldiğinde bir ya da birden fazla kırık olduğu ve beyin kanamasının birkaç saat öncesinden başladığının da kendilerine söylendiğini ifade etti.
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