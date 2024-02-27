https://sputniknews.com.tr/20240227/okulda-dusup-bilincini-kaybeden-mira-ilk-ifadesini-verdi-iyilesirsin-deyip-derse-devam-etti-1081143994.html

Okulda düşüp bilincini kaybeden Mira ilk ifadesini verdi: 'İyileşirsin deyip derse devam etti'

Okulda düşüp bilincini kaybeden Mira ilk ifadesini verdi: 'İyileşirsin deyip derse devam etti'

Sputnik Türkiye

Ankara'da okulda teneffüs saatinde başını sıraya çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 3'üncü sınıf öğrencisi Mira Şahin'in bilincinin açık olduğu ve sağlık... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T16:00+0300

2024-02-27T16:00+0300

2024-02-27T16:00+0300

yaşam

okul

öğretmen

ilk yardım

ankara

mahkeme

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Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi Mira Şahin, 22 Şubat Perşembe günü sınıf içinde başını sıraya çarptı.Çarpmanın etkisiyle fenalaşan Mira, ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mira Şahin, ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Mira'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma ise sürüyor.İlk isteği pide olduMira'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Baba Çağrı Şahin, kızının bilincinin açık olduğunu söyledi.Polis ekiplerinin Mira'nın ifadesini aldığını belirten Şahin, olayda ihmal olduğunu ileri sürdü.Şahin, "Öğretmene söylendiği zaman öğretmen, 'otur Mira, iyileşirsin, geçer' demiş. Yani Mira'yla öğretmeni değil de sınıf arkadaşları ilgilenmiş. İki üç saatlik kanama mevcutmuş buraya geldiğinde. Hemen ameliyathaneye alınıp gerekli müdahale yapıldı. Büyük bir ameliyat geçirdiği için yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor." diye konuştu.Kızının ameliyattan sonra ilk istediği şeyin pide olduğunu söyleyen Şahin, "Onu da 1-2 lokma da olsa yiyebildi. Şimdi yürütmeye çalışıyorlar. O aşamayı da tamamladıktan sonra Allah nasip ederse servise çıkaracağız." dedi.Öğretmenle dün bir görüşme yaptıklarını dile getiren baba Şahin, öğretmenin olayın bu noktaya geleceğini tahmin etmediğini söylediğini aktardı."Şikayetçi olduk"Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ankara Barosu Çocuk Hakları Başkanı avukat Hilal Çelik, Mira'nın sağlık kontrollerinin devam ettiğini ve bilincinin açık olduğunu söyledi.Dün sağlıklı bir şekilde Mira'nın ifadesinin alındığını aktaran Çelik, Mira'nın okulda arkadaşlarıyla oynarken ayağının takıldığını ve düşerek sıraya çarptığını beyan ettiğini aktardı.Çelik, şöyle konuştu:Mira'nın başını çarptıktan sonra yoğun bir baş ağrısı yaşadığı için doğrudan öğretmenle diyalog kurmadığını belirten Çelik, arkadaşlarının bu durumu sınıfta öğretmene ilettiklerini kaydetti.Çelik, öğretmenin basit bir kontrol yaptığını vurgulayarak, "Mira'nın anlatımına göre iyileşeceğini, geçeceğini söylemiş ve derse devam etmiş. Bu şekilde en az iki ders geçmiş ve Mira bu süre içinde hiçbir şekilde derse aktif olarak katılmamış. Bütün ders saatlerini sıranın üzerinde yatarak geçirmiş." dedi.'İlk müdahale bile kendi arkadaşları tarafından yapılmış'Öğretmenin ifadesini henüz göremediklerini söyleyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:Çelik, okul müdürü ve müdür yardımcısının çocuğun durumunu gördükten sonra aileye haber verildiğini, teyzesinin okula gelerek 112 Acil Servisi aradığını anlattı.Avukat Çelik, Mira'nın hastaneye geldiğinde bir ya da birden fazla kırık olduğu ve beyin kanamasının birkaç saat öncesinden başladığının da kendilerine söylendiğini ifade etti.

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okul, öğretmen, ilk yardım, ankara, mahkeme